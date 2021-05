Alla ricerca di stili di vita sostenibili, rassegna di 5 film inediti al Cineteatro del Borgo A Bergamo dal 12 maggio al 16 giugno al Cinema Teatro del Borgo prende il via la rassegna di film «Open your eyes». Alla ricerca di sé, del proprio desiderio di senso, e alla scoperta di stili di vita sostenibili, in un mondo che cambia.

Prende il via la nuova edizione di Open Your Eyes, la proposta di Cinema del Borgo dedicata a stimolare riflessioni intorno a tematiche, estremamente attuali, legate alla tutela dell’ambiente e al rispetto per l’ecosistema che, spesso, si sposano a scelte di vita non omologate, viaggi di scoperta interiore e dialoghi sulla spiritualità.

Il cinema si propone come strumento per mettere in discussione logiche consumistiche che allontanano da ciò che ci rende umani. Open your eyes propone opere che pongono attenzione all’ambiente, purtroppo già seriamente compromesso, in cui viviamo, per educare a un cambiamento di approccio al mondo che ci circonda. I 5 film selezionati portano sullo schermo racconti di donne e uomini alla scoperta della propria identità e rivoluzionari, e di modi di vivere in armonia e rispetto degli altri e dell’ambiente.

I titoli selezionati sono anteprime e prime visioni bergamasche a partire da «Il ritorno dei lupi» di Thomas Horat sul ripopolamento in Europa dei lupi e la possibilità di convivenza tra questa specie e gli uomini, seguono poi «Honeyland» di Tamara Kotevska & Ljubo Stefanov, candidato ai premi Oscar come miglior film internazionale, racconta di Hatzide una delle ultime donne cacciatrici di api in Europa, l’italiano «Semina il vento» di Antonio Caputo presentato al Festival di Berlino, «The true cost» di Andrew Morgan, che indaga l’impatto della moda di consumo sull’ambiente, per concludere con «Beloved» di Yaser Talebi.

prevendite qui: https://sas.18tickets.it/

Il programma:

Mercoledì 12 maggio Il ritorno dei lupi

Martedì 18 e Mercoledì 19 maggio Honeyland

Mercoledì 26 maggio Semina il vento

Mercoledì 9 giugno The true cost

Mercoledì 16 giugno B eloved

Le proiezioni sono previste alle 19.30 per finire introno alle 21.30. Qualora il coprifuoco delle 22 dovesse essere tolto, i nuovi orari saranno comunicati sul sito www.sas.bg.it

Mercoledì 12 maggio

Il ritorno dei lupi di Thomas Horat

Il lupo è uno degli animali più affascinanti e misteriosi con cui l’uomo abbia mai avuto a che fare. 150 anni dopo lo sterminio del lupo in Europa centrale, l’animale sta riprendendo il suo posto. I lupi sono pericolosi per l’uomo, ma è possibile vivere insieme? Uno spettacolare viaggio di scoperta.

Martedì 18 e mercoledì 19 maggio Honeyland di Tamara Kotevska & Ljubo Stefanov

Sorprendente e affascinante, candidato ai premi Oscar sia come Miglior Film internazionale. Hatidze è una delle ultime donne cacciatrici di api in Europa. Riesce a mantenere il delicato equilibrio con la natura seguendo una semplice regola d’oro: prendi pure metà del miele ma lasciane sempre metà per loro.

Mercoledì 26 maggio Semina il vento di Danilo Caputo

Un film ottimista su una generazione che non si arrende, vero argine contro i parassiti, naturali e sociali. Presentato al Festival di Berlino racconta di NICA, studentessa di agronomia, che a torna a casa per prendersi cura della terra della nonna ma scopre che suo padre la utilizza come discarica tossica.

Mercoledì 9 giugno The true cost di Andrew Morgan

Un viaggio in tredici paesi per scoprire la verità e l’impatto della moda di consumo sull’uomo e sul pianeta. Si osservano gli effetti del capitalismo globale che hanno reso quella della moda la seconda industria più inquinante dopo quella petrolifera.

Mercoledì 16 giugno Beloved di Yaser Talebi

La vita dei pastori è dura e solitaria, ma l’anziana Firouzeh ama la natura in continua evoluzione della montagna e non vuole separarsi dalle sue fedeli mucche. Il film segue questa fiera e indipendente donna nel suo lavoro attraverso le stagioni, raccontando l’incredibile storia della sua vita immersa in un paesaggio incontaminato.

I film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano

Inizio serate ore 19.30 al Cinema del Borgo. Ingresso 6,00 – 5,50. Sono validi gli abbonamenti

«Open your eyes» è un evento organizzato da Cinema Teatro del Borgo e Winter Film the tiny Festival 2020 in collaborazione con www.bergamoalcinema.it, Religion Today Film Festival e con il contributo di Fondazione Cariplo.

