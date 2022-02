Il «Fantasanremo» di Morandi e poi Fiorello intona un coro per Mattarella - Segui la diretta web Dodici Artisti in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Matteo Berrettini e naturalmente Fiorello. Al via il 72esimo Festival di Sanremo.

Dodici artisti in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Matteo Berrettini e naturalmente Fiorello. Tutto pronto per la prima serata del 72/o festival di Sanremo, al via stasera (martedì 1 febbraio, a partire dalle 20.45) su Rai1. Sul palco, accanto al direttore artistico e conduttore Amadeus, ci sarà Ornella Muti, icona del cinema italiano, 50 anni di carriera e oltre 200 film con i più grandi registi: tra leggerezza e impegno, porterà all’Ariston anche i temi dell’ecosostenibilità.

In gara i primi 12 big (l’ordine di uscita è in via di definizione): Gianni Morandi, Noemi, La Rappresentante di Lista, Yuman, Giusy Ferreri, Dargen D’Amico, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Rkomi, Mahmood & Blanco, Michele Bravi, Ana Mena e Massimo Ranieri. I loro brani verranno votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio) e si avrà così la prima classifica del festival.

«Marcato a uomo» da mesi, all’Ariston tornerà Fiorello, per due o forse tre momenti di spettacolo in cui coinvolgerà l’amico Amadeus e farà sponda con il pubblico, tornato a riempire il teatro. E chissà che non si misuri in qualche «scambio» anche con Berrettini, appena salito al sesto posto del ranking Atp.

Apertura in grande stile anche grazie al ritorno «a casa» dei Maneskin, sul palco che li ha consacrati nel 2021 con Zitti e buoni, proiettandoli verso un’inarrestabile cavalcata internazionale. Debutto al festival per i Meduza: il trio di producer italiani Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, 8 miliardi di stream, centinaia di certificazioni worldwide, sarà sul palco con Hozier, con cui divide il brano dei record Tell It To My Heart.

ore 20.50: Si parte con un Amadeus emozionato dalla presenza del pubblico in sala seppur nel rispetto delle restrizioni anti Covid. «O è l’età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati tantissimo. Bentornati», ha detto il conduttore e direttore artistico dando il via alla manifestazione. Il primo cantante sul palco Achille Lauro con «Domenica» insieme all’Harlem Gospel Choir.

Ore 21.05: Al fianco di Amadeus sul palco Ornella Muti. È lei a presentare il secondo cantante in gara: vincitore di Sanremo giovani ecco Yuman con la canzone «Ora è qui». Della storia di Sanremo Ornella Muti, prima co-conduttrice del Festival, ha «un ricordo bellissimo: un festival con il mio papà che ci ha lasciato molto presto: ci invitò a sederci tutti sul divano, a vedere Gigliola Cinquetti che cantava non ho l’età e ad ascoltare bene le parole della canzone».

L’attrice ha poi introdotto Noemi che torna sul palco dell’Ariston per la settima volta in un abito lungo come una nuvola rosa. Canta «Ti amo non lo so dire».

Ore 21.30: Entra in scena Gianni Morandi, che torna a Sanremo in gara dopo 22 anni e a dieci dall’esperienza da conduttore, e mostra segni di commozione sul volto quando viene accolto dall’applauso caloroso del pubblico. «Un mito della canzone italiana» lo definisce Amadeus, introducendo l’esibizione di Morandi sulle note di Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti e arrangiata da Mousse T. E alla fine grida «Fantasanremo», per la felicità dei partecipanti al fantagioco dedicato al festival.

«Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell’intrattenimento»: Fiorello entra in scena dall’esterno dell’Ariston brandendo un termometro con cui misura la febbre agli spettatori, e fa immediatamente quello che gli riesce meglio, lo scaldapubblico e ironizza sull’amico Amadeus stalkerizzatore che lo ha marcato stretto per riaverlo all’Ariston. «Non ti voglio vedere più, se non al funerale», scherza lo showman.

«Mi sento un po’ Mattarella: neanche lui voleva tornare, aveva fatto i suoi piani, voleva fare The Voice Senior», scherza Fiorello sul palco dell’Ariston e poi chiama l’applauso per il presidente della Repubblica. Fiorello ironizza anche su Draghi: «Ci voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate». Poi Fiorello e Amadeus intonano un medley di «brani tristi cantati a ritmo travolgente». «È un periodo molto triste ma la tristezza va combattuta: c’è tristezza? E uno fa buonumore. Ci sono le canzoni tristissime? E uno le canta in maniera allegra», è la ricetta dello showman.

Ore 22: Si esibiscono La Rappresentante di Lista e poi Michele Bravi.

