Anticipazioni di Bergamo Jazz: due appuntamenti con un’anteprima mondiale Rinviato il festival vero e proprio da giovedì 16 a domenica 19 settembre, a causa della situazione pandemica che ancora sta condizionando le attività di spettacolo, Bergamo Jazz contribuisce agli eventi di riapertura del Teatro Donizetti, riuniti sotto la comune denominazione di «D’Incanto», con due concerti scelti dalla direttrice artistica Maria Pia De Vito.

Venerdì 11 giugno (ore 19), il primo dei due appuntamenti avrà infatti come protagonista in prima mondiale un superquartetto internazionale formato dal bassista statunitense Michael League - che imbraccerà anche l’oud, il liuto arabo - dal pianista inglese Bill Laurance, dal chitarrista di origine africana Lionel Loueke e dal batterista, anch’egli americano, Jeff Ballard. Prezzi biglietti: da 15 a 38 Euro, ridotti da 12 a 30 Euro. Biglietti ancora disponibili. Info biglietteria: Info: 035.4160 601/602/603 da martedì a sabato ore 13.00-20.00.

Entrambi componenti degli Snarky Puppy, formazione vincitrice di diversi Grammy Awards e popolarissima anche in Italia grazie alla sua efficace miscela di jazz, pop e molto altro, Michael League e Bill Laurance hanno cementato il proprio sodalizio all’esterno del gruppo di appartenenza la scorsa estate, all’indomani del primo lockdown, durante un lungo tour italiano che li ha visti calcare i palcoscenici di numerosi festival e rassegne. Ora, l’esperienza in duo si allarga a due versatili musicisti quali sono Lionel Loueke e Jeff Ballard, nel solco di musica che non esclude anche influssi africani.

Lionel Loueke

Il secondo concerto di Bergamo Jazz nell’ambito di «D’Incanto» è previsto per venerdì 25 giugno: ne saranno ospiti il pianista Danilo Rea, che per la prima si esibirà in città sotto le insegne di Bergamo Jazz, e Gianluigi Trovesi, il più internazionale dei jazzisti orobici.

Bill Laurance

I biglietti sono disponibili sia online (www.teatrodonizetti.vivaticket.it) che presso la Biglietteria del Teatro Donizetti. Info: 035.4160 601/602/603 da martedì a sabato ore 13.00-20.

