Arriva all’Edonè il festival vegan «Live Green»: etica e consapevolezza saranno le parole chiave del weekend

Sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà a Bergamo il festival vegan «LiveGreen», un evento co-organizzato dall’associazione Essere Animali e da Nutopia negli spazi di Edonè in via Agostino Gemelli 17. Per la prima volta in città due giorni interamente dedicati al mondo vegan, dove si avrà uno spazio di informazione e approfondimenti, cibo 100% vegetale, mercatino e intrattenimento.

Il festival nasce con lo scopo di promuovere scelte di vita sostenibili, rispettose degli animali e dell’ambiente, per questo l’area market ospiterà numerosi stand di espositori, da aziende bio-cruelty-free alle più importanti associazioni per i diritti animali.

Non mancheranno momenti di informazione e di approfondimento, grazie ad un ricco programma di conferenze e workshop di cucina. Le tematiche affrontate spazieranno dall’insostenibilità degli allevamenti intensivi e alle loro problematiche anche in campo filosofico, all’alimentazione vegana applicata allo sport, fino ad includere dimostrazioni di cucina con rinomati chef.

Per questi due giorni, tutto il menu di Edonè sarà green: anche i suoi popolari burger di carne, grazie alla collaborazione con Beyond Meat. L’ingresso è gratuito (ma la prenotazione consigliata).

«LiveGreen è un invito a conoscere le scelte quotidiane che possono fare la differenza per salvare gli animali e il Pianeta. Ognuno di noi può essere artefice di un cambiamento» afferma l’associazione Essere Animali, da anni impegnata a sensibilizzare le persone e a promuovere la scelta vegan. Il festival è alla sua seconda edizione, il primo anno si è svolto a Brescia ed è stato un successo, quest’anno la location sarà l’Edonè a Bergamo, uno spazio molto conosciuto per i suoi eventi culturali e per le proposte musicali. «Negli ultimi anni sono aumentati notevolmente interesse e consapevolezza rispetto alle problematiche legate al consumo di carne e all’allevamento intensivo degli animali» spiega Franz Barcella «e per questi motivi non poteva mancare in Edonè un evento volto a stimolare un cambiamento culturale e a dare un messaggio positivo».

Consulta tutto il programma dei concerti, conferenze e stand sul sito di edonebergamo.com.

