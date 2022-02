Bergamo si prepara al Carnevale: tutte le iniziative per bambini e famiglie in città Maschere, laboratori, teatro e mostre: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nelle prossime settimane.

«Sta arrivando la festa più divertente dell’anno, le strade si preparano a riempirsi di colori, risate e allegria. In questi giorni irriverenti è possibile sbizzarrirsi con le maschere, i travestimenti, i giochi e – perché no – gli scherzi. E anche se l’anno è iniziato con qualche paura a causa della pandemia, la città è già pronta a riaccendersi. Assicuriamo che le occasioni per ritrovarsi e ridere insieme non mancheranno»: il Comune di Bergamo annuncia così le iniziative del Carnevale 2022.

Palazzo Frizzoni ha raccolto un calendario di eventi, curato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con: Fondazione Benedetto Ravasio - Museo del Burattino, Associazione Arts, Accademia Carrara, Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», Orto Botanico «Lorenzo Rota», Museo delle storie di Bergamo, Sistema Bibliotecario Urbano, Servizio Reti di Quartiere, Spazio di Quartiere di Grumello del Piano, Spazio di Quartiere di Celadina, I Colori della Morla - Rete sociale di Valtesse, TTB Teatro tascabile di Bergamo, Pandemonium Teatro, Teatro Caverna.

«A Carnevale vincono la creatività e la fantasia, e in questo i veri maestri sono i bambini! A loro sono specialmente dedicate le attività del Museo di Scienze Naturali, dell’Orto Botanico, del Sistema Bibliotecario Urbano, delle Reti Sociali e degli Spazi di Quartiere, del Museo delle storie, che propongono percorsi, laboratori e giochi per imparare in modo attivo e divertente –spiega il Comune di Bergamo –. Carnevale è anche uno spettacolo che lascia a bocca aperta per la meraviglia e le risate! Teatro tascabile di Bergamo, Pandemonium Teatro e Teatro Caverna sono pronti a lasciare incantato il pubblico di tutte le età con spettacoli dal vivo e film per grandi e piccini».

«Non possiamo non celebrare in questa ricorrenza la grande tradizione bergamasca e la maestria degli artisti del teatro di figura - spiega Nadia Ghisalberti, assessora alla Cultura –: il Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte - Gioppino & i suoi fratelli ci conduce in un viaggio affascinante alla scoperta del vero significato del Carnevale e delle maschere che tanto amiamo, con spettacoli per tutte le età, mostre, laboratori, incontri di approfondimento. La festa invaderà anche le sale dell’Accademia Carrara, dove gli artisti sapranno far vivere i dipinti, dando voce e corpo alle storie delle maschere della Commedia dell’Arte. Giunto alla seconda edizione, il festival è realizzato dalla Fondazione Benedetto Ravasio - Museo del Burattino, in collaborazione con Fondazione Accademia Carrara e Associazione Arts, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Bergamo». Tutti gli eventi sono realizzati nel rispetto delle vigenti norme anti Covid.

Ecco il calendario delle iniziative:

SABATO 19 FEBBRAIO

ore 16, Biblioteca Tiraboschi - Via S. Bernardino 74

«Lupo si traveste»

Lettura animata e laboratorio di ritaglio per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano

Tra risate, scorni e finali a sorpresa sarà una vera scorribanda nel mondo incantato delle fiabe, in compagnia di Lupo, personaggio creato dalla mano di Eva Rasano. La lettura e il laboratorio sono affidati a Candelaria Romero, nota interprete di lettura inclusiva, che si presta ad accompagnare i bambini alla scoperta delle fiabe con attenzione psicopedagogica e a riconoscere il lupo, “cattivo” per antonomasia, anche quando si presenta sotto mentite spoglie. Sarà sorprendente scoprire come si travestiranno i Lupi di carta nelle mani dei bambini!

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected] | 035 399192 lun-sab 9-17 | i bambini devono essere accompagnati da un adulto | obbligo di mascherina ffp2 dai 6 anni e di green pass rafforzato dai 12 anni | numero massimo di partecipanti: 12.

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO

dalle 16.30 alle 18.30, Spazio di Quartiere di Grumello del Piano - via Gorizia 4G

«Benvenute Mascherine»

Laboratorio creativo per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

A cura del Servizio Reti di Quartiere - Comune di Bergamo - Spazio di Quartiere di Grumello del Piano

Un laboratorio per bambini all’insegna del riutilizzo creativo, sotto la guida di un professionista. Saranno realizzate maschere di carnevale attraverso l’utilizzo di materiale di recupero, semi, colla e tempere.

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected] | 035 254066 (lun, mer, ven 15.30-18.30; mar, gio 9-12.30) | i minori di anni 7 dovranno essere accompagnati da un adulto | numero massimo di partecipanti: 15

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO e MARTEDÌ 1 MARZO

ore 16.30, Monastero del Carmine e complesso di Sant’Agata

Ritrovo: vicolo Sant’Agata, ingresso Circolino di Città Alta

«Io Carmine, tu Agata»

Visita spettacolare per adulti e bambini

A cura del Teatro tascabile di Bergamo

Le “stanze” del Carmine e di Sant’Agata sono intrise di una loro peculiare natura, ognuna di esse porta dentro di sé segni distintivi, evoca differenti spiriti, chiede di aderire ad un linguaggio fatto di pietre, immagini, geometrie. Lo spettacolo invita ad osservarne le peculiarità, a coglierne le differenze, a scoprirne i particolari più nascosti rivelando qui e là anche qualche piccolo segreto.

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected]

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

dalle 17.30 alle 19.30, Spazio di Quartiere di Celadina - via Pizzo Tre Signori 2

«Carnevale… un vestito di coriandoli»

Laboratorio creativo per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

A cura del Servizio Reti di Quartiere - Comune di Bergamo - Spazio di Quartiere di Celadina

Un laboratorio creativo per bambini, sotto la guida di un professionista, per realizzare la vera maschera di Arlecchino e… un “cannone” che spara coriandoli!

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected] | 035 295215 (lun, mer 15.30-18.30; gio 14.30-18.30; mar, ven 9 -12) | i minori di anni 7 dovranno essere accompagnati da un adulto | numero massimo di partecipanti: 10

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

ore 17, Museo del Burattino - via Torquato Tasso 8

Inaugurazione della mostra KòMos

A cura di Luca Loglio e Patrizio Dall’Argine

Una mostra “politica” per riflettere, tramite i quadri di Patrizio Dall’Argine, sulla dimensione forense, cioè relativa alla città, del burattino e dello spettacolo di burattini. I dipinti di Patrizio Dall’Argine, con un gusto estetico ed espressivo che ricorda i fauves, riassumono un contrasto etico, e quindi umano, tra il selvatico e il domestico.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Ingresso intero € 5, ridotto € 3 | prenotazione: fondazioneravasio.eventbrite.it | la mostra prosegue fino al 2 aprile

VENERDÌ 25 FEBBRAIO

dalle 15 alle 18, Centro Socio Educativo di Valtesse - Via Ruggeri da Stabello 34

«Due chiacchiere in compagnia!»

Laboratorio e giochi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

A cura di I colori della Morla - Rete sociale di Valtesse

I colori della Morla, in collaborazione con il progetto DigEducati, intratterrà il giovane pubblico cittadino con il laboratorio “Crea la tua maschera!” utilizzando le tecnologie digitali a disposizione. In caso di bel tempo verrà allestita un’area gioco in giardino in collaborazione con ASD Benessere Creativo.

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected] | 345 2588982 | lun-ven 14 -18 | un turno di laboratorio ogni 30 minuti | massimo 12 persone a turno

SABATO 26 FEBBRAIO

ore 17, Museo del Burattino - via Torquato Tasso 8

A regola d’arte: M. Cristina Rodeschini, in dialogo con Luca Loglio

Incontro a cura di Associazione Arts e Fondazione Benedetto Ravasio

M. Cristina Rodeschini, Direttrice dell’Accademia Carrara, racconta il dipinto di Francesco Guardi, Capriccio con sottoportico e maschera di Pulcinella.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Ingresso gratuito | prenotazione consigliata | [email protected] | l’evento è trasmesso anche in streaming: facebook.com/MuseodelBurattino

ore 21, Chiostro del Monastero del Carmine - Via Colleoni 21, Città Alta

«Ricami di concertate pezzette. Edizione speciale»

Spettacolo per adulti e bambini

A cura del Teatro tascabile di Bergamo

Uno spettacolo sui pattini del Teatro tascabile per la chiusura di “Una Pista di Ghiaccio in Città Alta”. Dedicata al carnevale, la serata coinvolgerà attori, musicisti e pattinatori.

Prenotazione consigliata sul sito www.pattini.teatrotascabile.org | ingresso € 10 con possibilità di pattinare dopo lo spettacolo | [email protected] | 035 242095 lun-ven | numero massimo di partecipanti: 76

SABATO 26 E DOMENICA 27 FEBBRAIO

ore 10.30 e 15.30, Accademia Carrara - Piazza Giacomo Carrara 82

«Carrara & burattini»

Visita teatralizzata per tutti, dai 7 anni

A cura di Accademia Carrara, Fondazione Benedetto Ravasio, Associazione Arts

Il teatro incontra la pittura! Il pubblico, guidato alla scoperta di alcuni dipinti, troverà sul percorso le performance di cinque compagnie, interpreti delle più importanti e diffuse tecniche del Teatro di Figura: Carlo Colla & Figli (Milano), Teatro Medico Ipnotico (Parma), La Voca delle Cose (Bergamo), Sophie Hames (Liegi – Bergamo), Burattini Aldrighi (Milano). I dipinti prendono vita offrendo nuovi modi per entrare in dialogo con il Patrimonio del Museo.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Prenotazione obbligatoria | ingresso bambini: gratuito |ingresso adulti: € 8, salvo gratuità | attività: € 6 | [email protected] | WhatsApp 328 1721727 | numero massimo di partecipanti: 20

ore 16.30, Teatro di Loreto - Largo Guglielmo Röntgen 4

«La Bianca, la Blu e la Rossa»

Spettacolo teatrale consigliato per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni

Di e con Alice Bossi, regia Monica Mattioli, disegno sonoro Claudio Giussani, disegno luci Alessandro Palumbi, costumi Barbara Livecchi, scenografia Luca Fontana

A cura di Pandemonium Teatro

Una scatola magica, tre clownesse in un’unica attrice e una storia. Gag divertenti, movimenti scenici e la magia del mimo raccontano una storia che parla dell’incontro con il diverso. Un tappeto sonoro di suoni, musiche e rumori quotidiani guida la Bianca che, colorandosi e trasformandosi, ci porta nel regolare mondo della Blu che viene sconvolto dall’arrivo della Rossa.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Il teatro delle Meraviglie.

Prenotazione consigliata | ingresso € 7 | [email protected] (lun-ven 9-18) | 035 235039 (lun-ven 9-18, sab-dom 10-13 e dalle 15) | biglietti in vendita su VIVATICKET | apertura biglietteria un’ora e mezza prima dell’orario di inizio | numero massimo di partecipanti: 148

DOMENICA 27 FEBBRAIO

dalle 15 alle 16.30, Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, piazza Cittadella 10

«Carnivori in maschera… NATURAlmente a Carnevale»

Attività per famiglie e bambini dai 6 agli 11 anni

A cura del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”

Laboratorio pensato per tutti quei bambini che, osservando quanto esposto in Museo, vogliono festeggiare in nostra compagnia il Carnevale in modo creativo! I partecipanti, ispirati dal mondo dei feroci predatori tra dinosauri ed animali attuali, potranno costruire maschere 3D personalizzate e scoprire quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questa categoria di animali di ieri e di oggi.

Prenotazione obbligatoria | [email protected] | 035 286055 (lunedì e giovedì 9-12) | massimo 20 partecipanti | ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto

ore 16, Bergamo 900, Convento di San Francesco - Piazza Mercato del fieno 6/a

«A zonzo per il Novecento»

Visita-laboratorio per famiglie e bambini dai 6 anni in su

A cura del Museo delle storie di Bergamo

A Carnevale ogni gioco vale! Una divertente caccia al tesoro ti aspetta tra le sale del nuovo museo Bergamo 900: ti potrai misurare insieme a mamma e papà in intricatissime sfide enigmistiche, tra foto, video, ricostruzioni in 3D, oggetti curiosi e pareti parlanti… E per tutti i partecipanti in maschera (e non) una dolce sorpresa finale.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti | ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto | ingresso adulti € 5; ingresso bambini € 3 | www.ticketlandia.com | numero massimo di partecipanti: 18

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

ore 10, Museo del Burattino - via Torquato Tasso 8

«I burattini a cucù»

Laboratorio per tutti, dai 5 anni

A cura di Veronica Ambrosini e Patrizio Dall’Argine

Le arti applicate al teatro dei burattini. I burattini a cucù sono costruzioni semplici che servono per raccontare storie di campagna e di città.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Prenotazioni: fondazioneravasio.eventbrite.it | 375 5477303 | quota di partecipazione: € 5

ore 15.30, Auditorium di Piazza Libertà - Angolo via Norberto Duzioni 2

«Gioppino e Brighella servitori malandrini»

Spettacolo di burattini per tutti, dai 5 anni

Compagnia I Burattini Cortesi, di Daniele Cortesi

Brighella, aiuto farmacista del dr. Tartaglia, assume in farmacia l’amico Gioppino che è senza lavoro. Appena possono i due servitori imbrogliano i clienti, spacciandosi per famosi medici. Gli esiti delle loro “operazioni” sono talmente rovinosi che i due, una volta scoperti, vengono licenziati in tronco. Con l’aiuto di frate Bonario, i due malandrini trovano una nuova occupazione che li porta al centro di un misterioso intrigo.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Ingresso: € 7 | prenotazioni: fondazioneravasio.eventbrite.it

MARTEDÌ 1 MARZO

ore 10, Museo del Burattino - via Torquato Tasso 8

«I chiacchieroni»

Laboratorio per tutti, dai 5 anni

A cura di Sophie Hames

Le arti applicate al teatro di carta. I Chiacchieroni appartengono al popolo delle Chiacchiere, regno della parola fritta - e dolce -. Si nutrono di parole. Amano la rabbia e la gioia esplosiva. Cantano la vita a squarciagola. Ma sanno anche mormorare. E ascoltare.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Quota di partecipazione: € 5 | prenotazioni: fondazioneravasio.eventbrite.it | 375 5477303

ore 15.30, Auditorium di Piazza Libertà - Angolo via Norberto Duzioni 2

«Arlecchino coto e stracoto d’amore»

Spettacolo di burattini per tutti, dai 3 anni

Compagnia Baracca&Burattini, di Pietro Roncelli

La vicenda riguarda Arlecchino e Colombina innamorati, ma ostacolati dal padre della fanciulla, Pantalon de’ Bisognosi. Egli desidererebbe per la propria figlia un uomo importante, il Capitano Spaccamonti ovvero “il cattivo della situazione” e non un povero servitore come Arlecchino. Per far contenta la fanciulla, ma ben conscio che Arlecchino non possa competere con il Capitano, organizza una sfida tra i due pretendenti con prove di coraggio e armi, ma Gioppino accorre in aiuto dell’amico Arlecchino, sostituendolo nelle prove.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Ingresso: € 7 | prenotazioni: fondazioneravasio.eventbrite.it

ore 17, Museo del Burattino - via Torquato Tasso 8

A regola d’arte: Natale Panaro, in dialogo con Luca Loglio

Incontro a cura di Associazione Arts e Fondazione Benedetto Ravasio

Natale Panaro, decano degli scultori del Teatro di Figura, ha lavorato per Strehler e la Rai.

Racconterà del suo lavoro e della sua ricerca artistica.

L’evento fa parte di Gioppino & i suoi fratelli - Festival di Teatro di Figura e Commedia dell’Arte

Ingresso gratuito | prenotazione consigliata | [email protected] | l’evento è trasmesso anche in streaming: facebook.com/MuseodelBurattino

dalle 15.30 alle 17.30, Sala Viscontea dell’Orto Botanico di Bergamo - Passaggio Torre di Adalberto 2

«BZZZ! Siamo tutti api!»

Laboratorio creativo per bambini consigliato dai 7 agli 11 anni

A cura di Margherita Leoni, pittrice botanica e collaboratrice dell’Orto Botanico

Un laboratorio per creare costumi di carnevale a tema api! Dopo aver osservato le api da vicino proveremo a disegnarle e dipingerle su teli di stoffa... per realizzare simpatici travestimenti per il Carnevale.

Partecipazione gratuita | prenotazione obbligatoria dal sito www.ortobotanicodibergamo.it | numero massimo di partecipanti: 15

DOMENICA 6 MARZO

ore 16, Teatro Caverna - Via Tagliamento 7

Un giorno da fiaba

Proiezione cinematografica dedicata a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

A cura dell’Associazione di Promozione Sociale Teatro Caverna

Che cos’è “Un giorno da fiaba”? Sono storie dei bambini, ma anche degli adulti. Storie che attraversano il tempo, che annullano le distanze.

Per questo appuntamento, in occasione della festa di Carnevale, Teatro Caverna propone la proiezione di Casper, un film degli anni ‘90 che parla della storia divertente, ma anche commovente, del fantasmino Casper. Una storia per grandi e piccini.

Ingresso gratuito | prenotazione consigliata | [email protected] | WhatsApp 389 1428833 | numero massimo di partecipanti: 50

ore 16.30, Sala civica S. Agata – Circolino di Città Alta

Vicolo Sant’Agata 19

I piedi nell’acqua fan cic-ciac

Spettacolo per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

di Teatrandum Associazione Culturale con la partecipazione del Teatro tascabile di Bergamo.

Ispirato a Il brutto Anatroccolo, lo spettacolo diviene gioco teatrale e gli oggetti comuni i personaggi della celebre favola.

Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria | [email protected]

