Bergomix: «Che la Forza sia con voi!»

Curno, due giorni dedicati a Star Wars Il 18 e il 20 dicembre i «Star Wars Tribute Days».

«Che la Forza sia con voi!», così l’Associazione Culturale Bergomix invita tutti i fans bergamaschi di Star Wars a partecipare alla quinta edizione dei tanto amati «Star Wars Tribute Days». Per celebrare il debutto al cinema del nono capitolo della serie – «L’ascesa di Skywalker», in uscita mercoledì 18 dicembre – l’associazione ha infatti organizzato un imperdibile evento di due giorni.

La manifestazione si svolgerà al Multisala Uci Cinemas di Curno mercoledì 18 e venerdì 20: materiale da collezione, illustrazioni originali e fumetti della saga attenderanno tutti gli appassionati. Sarà presente anche Igor Chimisso, disegnatore delle graphic novel di Star Wars edite da Panini Comics, il quale autograferà una stampa esclusiva a tiratura limitata che verrà regalata solo in questa particolare occasione. Non mancheranno nemmeno i cosplayers di Luke, Rey, Darth Vader, Kylo Ren e di molti altri personaggi della saga: tutti, adulti e bambini, potranno scattare foto ricordo e fare quattro chiacchiere con i loro eroi preferiti.

Bergomix non ammette defezioni: «Che siate fans duri e puri dei fumetti o neofiti, il motto per questo evento è vietato mancare!».

La partecipazione è completamente gratuita.

Ecco il programma nel dettaglio

Mercoledi’ 18 dicembre day one all’Uci Cinemas Curno dalle 17 alle 19 e venerdì 20 dicembre dalle 17 alle 20.

Programma:

Dalle ore 17 alle ore 19 nel salone d’ingresso del multisala troverete ad attendervi:

-Esposizione memorabilia, materiale da collezione, illustrazioni originali e fumetti della saga di Star Wars Wars.

-Sessione di autografi e disegno con l’autore ospite d’onore: Igor Chimisso (disegnatore per le grafic novel di Star Wars edite da Panini Comics)

-Live cosplayers che daranno vita ai personaggi della saga con: Efrem Maggioni (Luke Skywalker), Lella Villa (Rey), Riccardo Marzelli (Obi Wan Kenobi), Mauro Marinelli (Darth Vader), Luca Curcetti (Kylo Ren), Manuela Pellegrino (Maestra Billaba), Lisa Legramandi (Principessa Leia).

-Set di stampe e poster omaggio a chi vedrà il film (fino ad esaurimento scorte)

Per la visione del film «Star wars – episodio ix: l’ascesa di skywalker», l’acquisto dei biglietti, gli orari di proiezione e l’accesso alle sale di proiezione vi rimandiamo alle casse del multisala Uci Cinemas Curno o al portale ucicinemas.com .

Ricordiamo che, per motivi di sicurezza, agli spettatori è vietato indossare maschere e costumi nel multisala, eccezion fatta per lo staff di Bergomix e i bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA