C’è Giuliana su Rai 1 con Amadeus a «I soliti ignoti» Giuliana D’Ambrosio, storica titolare dell’omonima e conosciuta trattoria di via Broseta, ha partecipato al quiz-show di Amadeus sabato 25 settembre.

Da Bergamo a Rai 1. Giuliana D’Ambrosio, conosciuta e apprezzata ristoratrice bergamasca, titolare dell’omonima trattoria di via Broseta in città, è stata ospite del quiz-show «I soliti ignoti» condotto da Amadeus su Rai 1, nella puntata di sabato 25 settembre. Nel gioco ci sono otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio, i concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più identità si indovinano, più cresce il montepremi. Giuliana era una delle identità nascoste della puntata di stasera. Sulla sua pagina Facebook in pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi di apprezzamento da parte dei bergamaschi che l’hanno riconosciuta in tv: «Sei una grande, spacca il video», si legge in uno dei tanti complimenti indirizzati a Giuliana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA