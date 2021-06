Cinema all’aperto, Wong Kar-wai e Almodovar a Esterno Notte Nella rassegna organizzata da Lab 80 anche i «Mercoledì da Leoni» del Bergamo Film Meeting con i capolavori di Almodovar e Wong Kar-wai.

All’interno della tradizionale rassegna di cinema all’aperto «Esterno Notte» che Lab 80 organizza nel cortile della biblioteca Caversazi a Bergamo con proiezioni giornaliere fino al 1° settembre si inserisce anche il ciclo di film intitolati «Mercoledì da leoni» curati da Bergamo Film Meeting. In programma 6 titoli del regista Wong Kar-wai, 4 film (e 1 corto) di Pedro Almodóvar e due chicche direttamente da BFM 39. (Clicca qui per il progrtamma completo delle proiezioni).

Si apre con Days of Being Wild, opera intensa che riflette sul tempo e sull’amore, e si prosegue con Hong Kong Express, indimenticabile avventura metropolitana, e con In the Mood for Love, melodramma raffinatissimo che ha davvero fatto storia.

La legge del desiderio è il film che ha imposto Almodóvar in Italia: un cocktail di romanticismo e buffoneria, surrealismo e grottesco, melodramma e farsa.

Ancora Wong Kar-wai con i i ritratti di solitudini metropolitane di Angeli perduti e tre lavori firmati Almodóvar: il cortometraggio The Human Voice, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e la commedia grottesca e cinefila Kika – Un corpo in prestito.

I Mercoledì da leoni continuano con la gangster-story As Tears Go By, Il fiore del mio segreto e poi il cortometraggio Sì di Luca Ferri e Brucia. Ancora. Paolo Fresu, Elio Biffi, Paolo Spaccamonti, Gerardo Chimini play Il fuoco di Giovanni Pastrone, presentato in anteprima mondiale in occasione del Festival.

La rassegna si conclude con Happy Together, cronaca di un amore tanto desiderato quanto impervio e doloroso.

Mercoledì da leoni è un’attività della campagna Support Bfm: ogni mercoledì 1 euro del prezzo del biglietto è devoluto all’Associazione Bfm Onlus.

Una scena del film «In the mood for love» di Wong Kar-wai

