Colazione con Radio Alta compie 15 anni, la settimana di festeggiamenti si chiude con Gatto Panceri

L’appuntamento. Venerdì 7 ottobre alle 7,30 live show in studio di Gatto Panceri, autore di alcune delle canzoni più note nel mondo, sua è la famosa «Vivo per Lei» interpretata da Bocelli e Giorgia.

È stata una settimana importante per Radio Alta, si è aperta lunedì 3 ottobre con la bella sorpresa degli auguri in diretta di Amadeus insieme al Dj Massimo Alberti, reduci entrambi del successo di Rai 1 di «60 70 80 90 Arena Suzuki», si chiude venerdì 7 ottobre alle 7,30 con un Live Show in studio di Gatto Panceri, autore di alcune delle canzoni più note nel mondo, sua è la famosa «Vivo per Lei» interpretata da Bocelli e Giorgia.

«Colazione con Radio Alta» compie 15 anni, curata e condotta da Teo Mangione, direttore artistico di Radio Alta dal 2001. Sono stati 15 anni di collegamenti, musica, notizie raccontate in diretta, il traffico con le Sentinelle di Colazione, gli ospiti, i tanti collaboratori.

Gatto Panceri Il programma del mattino nasce l’8 ottobre 2007, l’idea di Teo Mangione era quella di informare in tempo reale gli ascoltatori della radio su tutto ciò che potesse accadere in città, fondamentale la collaborazione degli stessi ascoltatori che da sempre partecipano, alcuni dei quali successivamente diventati «Sentinelle ufficiali». «Colazione» è costruita da vari assistenti fissi che giornalmente sono ospiti a rotazione, dai meteomen Paolo Corazzon, Lino Pozzi, Fabio da Lio, Nikos Chiodetto e Manuel Mazzoleni, la presenza quasi decennale del prof. Luciano Ravasio, la professoressa Silvia Rossi esperta della Costituzione Italiana, Giorgio Bardaglio, i fratelli Juri, Marzia e Pietro Pianetti per Tavernetta News, le interviste in esterna di Micaela Carrara, le fotonotizie curiose del Rag. Lodetti, le immagini avatar curate da Jessica Forgetta e tanti altri protagonisti.

Colazione con Radio Alta, al telefono c'è Amadeus. Video di BergamoTv