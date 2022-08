Da Handel a Morricone, sabato 27 agosto concerto con i solisti dell’Orchestra Donizetti Opera

I Solisti dell’Orchestra Donizetti Opera è una formazione a organico variabile che ha le sue radici in un ensemble cameristico costituito originariamente nel 2007: da allora è impegnata a livello concertistico in parallelo e a integrazione delle attività dell’orchestra del Festival e comprende componenti storici della stessa compagine. Nell’occasione del concerto de Il Centro della Musica, I Solisti schierano: Franco Tangari (oboe), Antonietta La Donna (violino I), Rossella Pirotta (violino II), Christian Serazzi (viola; responsabile artistico de I Solisti), Marcella Schiavelli (violoncello).

In programma musiche di George Friedrich Handel (Le rejouissance da Musica per i fuochi d’artificio, Hwv 371), Tommaso Albinoni (Adagio), Wolfgang Amadeus Mozart (Allegro dal Divertimento K.136 per archi), Donizetti (brani dal Don Pasquale e Scherzo dal quartetto per archi n.13), Giuseppe Verdi (Fantasia sui temi di Rigoletto), George Gershwin (The Man I love), degli argentini Carlos Gardel (Por una cabeza) e Astor Piazzolla (Oblivion dall’opera Maria de Buenos Aires) e di Ennio Morricone (il tema di Mission).