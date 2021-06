Da Lovere alle finali di Musicultura: «Ciao sono Vale» canta per superare le sue paure La 23enne originaria di Lovere, Valeria Fusarri, in arte «Ciao sono Vale» è stata una delle rivelazioni del Festival trampolino di lancio di molti giovani artisti.

La sua storia musicale è recente, ma Valeria Fusarri, 23enne di Lovere ha bruciato le tappe e con la partecipazione a Musicultura 2021 si è fatta notare per il suo stile molto personale, tanto da riuscire ad approdare alle finali.

A 16anni Vale ha trovato nella musica la via per sconfiggere le sue paure, la scrittura è stata un vero e proprio sfogo e allo stesso tempo il modo più diretto e semplice per esprimere se stessa in libertà e per ritrovare la serenità.

Ecco l’intervista andata in onda in Tic Tac, la rubrica di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv

