Da Ponteranica a «The Voice»

Andrea Bertè passa alla fase successiva

Prosegue l’avventura di Andrea Bertè a «The Voice of Italy». Il diciassettenne bergamasco di Ponteranica si sta mettendo in luce nel talent musicale di Rai2. Nella puntata andata in onda martedì sera ha sbaragliato altre due concorrenti, guadagnandosi un posto alla «Battle», la fase successiva del programma.