Cristina D’Avena in concerto il 27 agosto in piazzale Alpini

Cristina D’Avena a Bergamo Comics, fumetti protagonisti in piazzale Alpini Dal 27 al 29 agosto concerti, incontri, cosplay, animazione, espositori, drink & food per una 3 giorni dedicata ai fumetti e ai cartoni animati

Si terrà dal 27 al 29 agosto in Piazzale degli Alpini a Bergamo la prima edizione di Bergamo Comics, una tre giorni dedicata ai fumetti e ai cartoni animati, comics, manga, anime e cultura geek.

Realizzata da Think Comics, in collaborazione con Rete Doc e Bergamo 1000, la manifestazione ospiterà concerti e show. A inaugurare il palco principale della tre giorni, venerdì 27 agosto, la regina delle sigle, Cristina D’Avena, opening act Poveri di Sodio. Sabato 28 agosto in programma Giorgio Vanni, con l’apertura degli IgnoranToon, cartoon band lombarda. Domenica 29 agosto l’omaggio a Bud Spencer e Terence Hill dei vicentini Los Hermanos. Sabato e domenica pomeriggio, sfilate cosplay non competitive presentate dagli animatori di Think Comics.

Il “secondo palco”, curato da Think Comics, sarà animato da incontri con autori, disegnatori e altri protagonisti del mondo comics, tra i quali Diego Cajelli, Daniele Fabbri e Kutoshi Kimimo. Ci sarà spazio anche per le Fiabe Nerd del Grezza, quiz nerd, karaokartoon e giochi organizzati dall’animazione Think Comics. I laboratori grafici “Disegna con…”, sabato e domenica mattina, saranno dedicati ai più piccoli.

Bergamo Comics, oltre a un’ampia area food & drink, avrà anche un’area espositiva, con una mostra-mercato di fumetti, giochi e gadget, con esperti del settore a disposizione del pubblico per informazioni e approfondimenti.



Con questa prima edizione, Think Comics e Rete Doc hanno voluto gettare le basi per un evento a cadenza annuale, che possa aggiungersi alle grandi manifestazioni del settore in Italia.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero con Green Pass, tranne per i concerti di Cristina D’Avena e di Giorgio Vanni. I biglietti sono disponibili online in prevendita:

27 Agosto 2021 – Poveri di Sodio / CRISTINA D’AVENA: https://link.dice.fm/rSSfNWMtGib

28 Agosto 2021 – IgnoranToon / GIORGIO VANNI: https://link.dice.fm/Pbqoj4y5Hib

