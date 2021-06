Dal 30 giugno a Bergamo c’è «Fate»: Famiglie A Teatro d’Estate Appuntamenti teatrali per tutte le famiglie dal 30 giugno all’11 agosto al Teatro San Giorgio, a Daste e all’Edonè.

Da sempre Bergamo vanta una grande tradizione nell’ambito del teatro ragazzi e questi mesi di stop forzato hanno creato un grande vuoto nelle abitudini di molte famiglie, che vivono con partecipazione e attenzione la ricca programmazione a loro dedicata.

Ecco perché il Comune di Bergamo, con l’organizzazione e la direzione artistica di Teatro Prova, una delle compagnie che maggiormente si occupa di teatro per l’infanzia e la gioventù, ha scelto di organizzare una rassegna estiva di spettacoli indirizzati a tutte le famiglie: F A T E - Famiglie A Teatro Estate!

Tanti gli obiettivi di questa iniziativa: il principale è sicuramente quello di offrire un cartellone ricco e sfaccettato, con proposte rivolte a ogni tipo di famiglia, non solo a quelle con bambini più piccoli.

«L’Amministrazione comunale per l’estate 2021 ha voluto pensare alle famiglie e ai bambini, che hanno più di tutti sofferto in questi lunghi mesi di inattività e di silenzio. È nata così F A T E, una rassegna dedicata soprattutto a giovani e giovanissimi, affidata alla competente direzione artistica e organizzativa di Teatro Prova. La novità sono gli spazi. Non un’unica sede ma un programma diffuso in luoghi diversi della città: dal Cortile del Teatro San Giorgio, location classica del teatro bimbi, all’Edonè, normalmente deputato allo svago giovanile, fino al nuovissimo Daste, l’ex centrale elettrica appena inaugurata che diventerà un nuovo polo aggregativo e culturale di rilievo in città. La programmazione vuole nel contempo contribuire a rilanciare il settore della produzione artistica, chiamando a raccolta le proposte degli artisti del territorio, coinvolti in un appuntamento di svago e crescita culturale che ci accompagnerà fin quasi a metà agosto.» Dichiara l’Assessora alla Cultura Nadia Ghisalberti

«Siamo molto contenti e grati dell’opportunità che l’Assessora Ghisalberti ci ha voluto offrire.» – Afferma Andrea Rodegher, Presidente di Teatro Prova – «Nel programma si affiancano spettacoli dedicati a quella fascia d’età che già abitualmente partecipa attivamente durante l’anno alle tante proposte teatrali della città, ad appuntamenti pensati per bambini e i ragazzi più grandi, che possono in questo modo scoprire o riscoprire insieme ai loro genitori il fascino di una sera a teatro con tutta la famiglia. C’è anche uno speciale appuntamento rivolto ai piccolissimi (1-4 anni) a cui teniamo molto, conferma della grande attenzione che da molti anni Teatro Prova dedica a questa particolare fascia d’età. Ci piace l’idea di una rassegna inclusiva, che possa e debba essere per tutte e per tutti. Ecco perché, per esempio, nel nostro sito troverete il programma in una versione scritta ad alta leggibilità, pensata per poter essere consultata da chiunque».

Novità è la diffusione della rassegna in spazi diversi da quelli abituali: cortile del Teatro San Giorgio, palco dell’Edonè e spazio di Daste, un tris di location diverse tra loro ma che condividono la stessa attenzione a una programmazione di qualità e per tutti.

Gli spettacoli proposti sono tutti di artisti e compagnie del territorio, valorizzando così la ricchezza che anima la nostra città e che permette di dar vita a una rassegna dove il teatro d’attore si affianca a quello di figura, dove il circo si alterna al monologo, dove compagnie storiche si accostano a realtà più giovani.

Tutto questo a un prezzo più che popolare, 4 euro. http://www.midaticket.it/eventi/rassegna-fate.

In caso di pioggia gli spettacoli all’aperto si svolgeranno al Teatro San Giorgio.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto delle misure sanitarie anti Covid-19 previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aggiornamenti su: www.comune.bergamo.it . www.teatroprova.com, https://www.facebook.com/fatefamiglieateatroestate

Calendario spettacoli

Mercoledì 30 giugno ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Il giovane Gaetano, una biografia in parole e musica

di Ferruccio Filipazzi e Les Saponettes

Voce narrante Ferruccio Filipazzi, cantanti Miriam Gotti, Barbara Menegardo e Ilaria Pezzera

In collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti

Quattro voci a raccontare, cantare, immaginare, suggerire, sussurrare, urlare i primi anni di vita di Gaetano Donizetti. Dalla nascita poverissima, al collegio, luogo di studio ma anche privilegio e riscatto sociale. Aspettando che si apra il sipario della prima rappresentazione…

Giovedì 1 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Circo Bazzoni di Ambaradan con Lorenzo Baronchelli, Mauricio Villarroel, Nicola Carrara regia Lorenzo Baronchelli

Aristide Bazzoni, “le plus grand impreser di nouveau cirque in circulation” è arrivato in città con la sua meravigliosa troupe per presentare un imperdibile spettacolo! Un bislacco caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e tante sorprese immancabili, anche perché dureranno poco…

Mercoledì 7 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Amare Acque Dolci di Erbamil con Francesca Beni, Vittorio di Mauro, Giuliano Gariboldi, Marco Gavazzeni. regia Fabio Comana

Quattro attori, in un simpatico gioco di teatro nel teatro, tentano goffamente di affrontare un tema vastissimo, importante ed urgente. Si ride per pensare, unendo l’impegno ecologico al divertimento. I trucchi e i giochi, la comicità degli attori e la suggestione delle musiche aggiungono un tocco di magia e sorpresa. 8+

Giovedì 8 luglio alle 21.30 - Edonè

Luna sequoia millenaria di Ass. Cult. La vecchia sirena con Barbara Covelli, violino Cesare Zanetti.

Ispirato al libro La ragazza sull’albero lo spettacolo racconta l’esperienza di Julia Butterfly Hill che nel 1997, per protestare contro l’abbattimento di una foresta di alberi millenari, è salita su una sequoia alta 60 metri, battezzata Luna. Pensando di restarci poche settimane, ridiscende due anni dopo... lo scopo però è stato raggiunto: Luna è stata salvata grazie alla protesta coraggiosa di Julia. 10+

Domenica 11 luglio alle 17.00 - Daste

L’Arca di Teatro del vento con Chiara Magri, musica dal vivo di Matteo Zenatti, drammaturgia Lando Francini, costumi Gaetano Miglioranzi

La favola antica di Noè e della sua famiglia che salva gli animali ha sempre fatto rima con Arca. Oggi, mentre il mondo di fuori si mostra ostile, la convivenza in spazi ridotti è diventata attualità. Questo racconto dei piccoli conflitti e della sagge soluzioni che umani e animali seppero trovare ai tempi del diluvio universale, segue le forme di un’antica fiaba tradizionale, offrendo spunti di comicità per il pubblico di grandi e piccoli. 3+

Mercoledì 14 luglio alle 18.00 - Teatro San Giorgio

Macchine del Teatro Incosciente di La voce delle cose, in collaborazione con ASS. ARTS e I teatri dei bambini estate

Un’installazione, tra arte gioco e teatro, una sorta di teatro “self-service” dove il pubblico che agisce è guidato dalla voce registrata dell’autore. Nello spazio di pochi minuti il pubblico gioca con i classici della letteratura, rappresentandoli con l’uso di oggetti quotidiani che prendono nuova vita al servizio delle storie che raccontano. 10+

Mercoledì 14 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Gioppino a Venezia in cerca di fortuna di Fondazione Benedetto Ravasio con Gabriele Codognola

Gioppino lascia la sua famiglia e la fidanzata Margì per andare a Venezia in cerca di fortuna. All’inizio sembra andare tutto male: a causa della morte di Marco, capo dei Bravi di Venezia, Gioppino si troverà infatti coinvolto in un’avventura intricata ma avvincente. Un classico del famoso burattino bergamasco che tra prove di coraggio, armi da fuoco, una scorpacciata nella cantina del Conte Alfieri e un duello finale, si riscatterà fino a divenire egli stesso un Bravo. 4+

Giovedì 15 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Il Libraio di Respirocobalto con Laura Mola

Il Libraio ha molto a cuore i suoi clienti, soprattutto quelli bizzarri, quelli che non hanno mai letto un libro, quelli che frugano negli scaffali alla ricerca di se stessi, quelli che cercano delle risposte spinti da un interrogativo che li perseguita. Gli spettatori saranno invitati a entrare in punta di piedi nel surreale mondo concepito dal Libraio e potranno percepirne i sentimenti, i pensieri, le gioie, accompagnati da musiche, voci di personaggi invisibili, ma in particolare attraverso le suggestioni che solo i gesti e le movenze del teatro danza possono dare. 9+

Domenica 18 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Aglio, menta e basilico di Tiziano Ferrari e Marianna Moioli. voce Tiziano Ferrari fisarmonica, tastiera e voce Marianna Moioli

Ispirato ai racconti di Jean Claude Izzo, Aglio, menta e basilico è un percorso di parole e suoni con tonalità nostalgiche intrecciate a ritmi vivaci, che fa viaggiare gli spettatori attraverso atmosfere intense, partendo da tre elementi base della cucina mediterranea e riunendoci attorno a un’unica tavola... a un’unica storia. 15+

Mercoledì 21 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Blackout, nel meraviglioso mondo di UOZ (app) di Compagnia Abc Allegra Brigata Cinematica in coproduzione con Festival Danza Estate con Luca Citron e Federica Madeddu coreografie Serena Marossi.

Sonar e Pixel vivono nel mondo di UOZ (app) dove ogni cosa è perfetta, nessuno esce di casa e si possono avere amici solo virtuali. Un blackout improvvisamente spegne il loro mondo. Nel dover fare di necessità virtù, troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi tra loro e al mondo che li circonda. Lo spettacolo, attraverso la danza, induce grandi e bambini a riflettere sul nostro rapporto con la tecnologia e la comunicazione.10+

Giovedì 22 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Isotta di Mon cœur de bois creazione marionette, manipolazione, messa in spazio: Sophie Hames drammaturgia: Sophie Hames, Jovica Momčilović

Isotta sceglie di bere il filtro d’amore e di farlo bere a Tristano. Scombussola le loro vite. Come ci sta stretta la vita nella gabbia dei nostri ruoli. Principessa, re. Uomini, Donne. Una favola rivisitata per marionette. 10+

