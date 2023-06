Dall’operetta ai concerti passando per Broadway. Al teatro Donizetti e al Sociale nuovi appuntamenti

Opera&Concerti

Per l’Opera, andrà invece in scena al Teatro Donizetti, venerdì 26 gennaio (ore 20.00) e domenica 28 (ore 15.30) , Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nella nuova produzione de I Teatri di OperaLombardia che reca la firma di due artisti di origine greca, entrambi attivi in Gran Bretagna, la regista Rodula Gaitanou e il costumista e scenografo Takis. Cast nutritissimo, con nel ruolo della geisha Cio-cion-san Yasko Sato ( 26 gennaio ) e Federica Vitali (28 gennaio), il tenore Riccardo Della Sciucca nei panni dell’ufficiale americano Pinkerton, il baritono David Cecconi nel ruolo del console Sharpless, il mezzosoprano Asude Karayavuz nel ruolo di Suzuki e il tenore Giuseppe Raimondo in quello di Goro. L’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano sarà diretta da Alessandro D’Agostini. Coro di OperaLombardia diretto da Diego Maccagnola.

All That Musical

All That Musical è il titolo dello spettacolo che animerà la serata del 31 dicembre al Teatro Donizetti (ore 22.00). Uno spettacolo che incorpora i momenti più brillanti di otto famosissimi musical di Broadway, attraverso altrettanti medley. Con la regia e le coreografie di Melina Pellicano, le scene di Anna Maria Carbone e i costumi (più di 100) di Agostino Porchietto, verranno passati in rassegna “A Chorus Line”, che introduce idealmente lo spettacolo con le prove delle coreografie, e poi via via, in un susseguirsi di melodie, ritmi e balli incalzanti, “Notre Dame de Paris”, “Moulin Rouge”, “The Phantom of the Opera”, “Cabaret”, “Chicago”, “Grease”, non prima di aver rievocato “La febbre del sabato sera”. Produzione di Compagnia BIT. Biglietti in vendita dal 17 ottobre.