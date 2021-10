Daste e Spalenga: arriva la prima galleria d’arte e musica multi sensoriale Mostra, talk e djset: un nuovo format debutta all’ex centrale Daste e Spalenga in città. Si parte sabato 23 ottobre dalle 16 all’una.

Daste Centrale e Daste Bistró, in collaborazione con Lab 80 cinema e Nutopia, presentano il loro nuovo format : la prima Galleria multisensoriale della città di Bergamo. Negli spazi rinnovati dell’ex centrale in via Daste e Spalenga 13 verrà proposto a partire dalle 16 fino all’una di sabato 23 ottobre un nuovo format che prevede, seguendo un tema dominante, un’esposizione di un artista indipendente in contemporanea a un talk e presentazione della mostra con un giornalista di settore, un secret concert con artisti di musica sperimentale/inusuale e un’installazione video in collaborazione con Lab 80. Infine djset a tema.

Per il primo episodio i protagonisti saranno «Lili Carati e il cinema di Genera anni ‘70», la mostra di Manuel Cossu con il talk con Miguel Beretta, giornalista di Rolling Stone, il dj set di Randy Watson con le colonne sonore di film anni 70’ di genere. Sarà possibile ascoltare e vedere interviste e immagini a Lili Carati in loop in una video proiezione.

