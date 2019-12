Davide Locatelli a «All Togheter Now»

Su Canale 5 con Hunziker e J-Ax Non è nuovo alla tv il bergamasco Davide Locatelli che, nelle prossime settimane, frequenterà gli studi di «All Togheter Now» game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Il popolare rapper è il presidente di una giuria di 100 personaggi. I protagonisti della gara sono i concorrenti cantanti che si sottoporranno al giudizio del Muro. Davide presenzia in qualità di giudice, ma avrà modo di mettere il suo pianoforte al servizio della voce di J-Ax. Artista bergamasco da milioni di visualizzazioni in rete, Davide viaggia sotto l’ala protettrice di Francesco Facchinetti e della Sony Music. Da tempo sta lavorando all’album, il primo per una major. Sarà pronto nel 2020 e ad aprile partirà in tour: il disco raccoglierà brani originali e cover, secondo lo stile di Davide, definito «glam rock».

