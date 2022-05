Documentario sui Pooh, Facchinetti da Cannes lancia un appello a tutti i fan

«Può una canzone cambiarti la vita?» è la domanda rivolta a tutti i fan dei Pooh, con l’invito a realizzare video per raccontare i ricordi legati a una canzone particolarmente importante per loro. E non solo: è una vera e propria «call to action» quella che viene lanciata giovedì 26 maggio alle 15 per raccogliere volti, voci e racconti che diventeranno protagonisti del nuovo docufilm «Pooh - Nell’Anima», prodotto da One More Pictures con Rai Documentari e dedicato alla storica band. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di far conoscere alle nuove generazioni «quel modo di scrivere e sentire la musica molto più vicina a quella moderna di quanto si possa pensare».