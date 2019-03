Domenica sul Sentierone grandi offerte

Per la prima volta lo «Sbarazzo» Il Comune di Bergamo, il Distretto Urbano del Commercio e l’Associazione BergamoInCentro propongono una iniziativa totalmente nuova per la città: si tratta di una giornata dedicata alle super offerte di fine saldi dei negozi del centro, sul Sentierone. I negozi allestiranno degli stand per presentare i propri articoli in offerta super scontata.

Caccia all’ultimo affare di stagione sul Sentierone, dove i negozi del centro esporranno la loro merce (scontata) en plein air. È lo «Sbarazzo», formula già rodata in altre città che domenica 17 marzo sbarca per la prima volta a Bergamo. A proporre l’iniziativa Comune, Distretto urbano del commercio e BergamoInCentro.

I negozi allestiranno degli stand per presentare gli articoli in offerta super scontata: pezzi rimasti in magazzino, stock del passato, articoli invenduti, ultimi capi dei saldi. Per il sindaco Giorgio Gori, che ha la delega al Commercio, è un’occasione per valorizzare lo shopping in centro: «Abbiamo pensato a un vero centro commerciale a cielo aperto per una giornata in modo da dare visibilità e sostegno ai negozianti . Il Comune favorisce questo tipo di iniziativa, fornendo il supporto e i gazebo per l’occasione». Soddisfatti i rappresentanti del commercio: «Lo Sbarazzo – sottolinea Marco Recalcati, presidente di BergamoInCentro – nasce come richiesta da parte di diversi negozi per poter offrire ai consumatori un prezzo sensibilmente ribassato su merce rimasta in casa. Un ulteriore segnale per far conoscere il “centro commerciale naturale” di Bergamo composto da circa 400 attività». Nicola Viscardi, presidente del Duc, sottolinea come «l’iniziativa in molte città è diventata un appuntamento fisso, un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping e per i negozianti che vanno ad azzerare le rimanenze di magazzino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA