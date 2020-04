Donizetti Festival, Gran Galà sul sofà

Serata mondana e solidale via social Il 24 aprile tutti invitati alla serata di Gala per il Donizetti Opera Festival di Bergamo: si terrà infatti il Gran Gala sul sofà, evento realizzato appositamente per i social.

«Bergamo - spiega un post sulla pagina Fb del Donizetti Opera - chiama alle armi gli amici di Gaetano per raccogliere fondi per il dopo-virus con un nuovo spettacolo di parole e musica, interamente pensato e realizzato per la comunicazione social. Francesco Micheli e Riccardo Frizza dialogheranno con alcuni importanti artisti che hanno partecipato o parteciperanno al festival bergamasco». L’invito parte dal direttore artistico Francesco Micheli e da quello musicale Riccardo Frizza. Le uniche regole per partecipare sono «generosità ed eleganza (quasi) come a teatro».

Donizetti Opera festival Frezza e Micheli

«Da giovedì 16 aprile - è l’invito - posta il tuo outfit su Facebook e Instagram, usa l’hashtag #GranGalàSulSofà e tagga Donizetti Opera: il più cool vince un biglietto per il prossimo festival. Svesti la tuta, infila uno smoking e ritorna ad essere il supereroe che sei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA