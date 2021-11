Donizetti, il teatro rinasce con l’entusiasmo dei giovani all’opera - Video La prova generale aperta al pubblico dell’Elisir d’Amore, anteprima del Donizetti Opera Festival, sancisce di fatto il ritorno a teatro con capienza al 100%, è la prima volta con «Donizetti» rinnovato.

Commovente e spettacolare ritorno a teatro dopo la pandemia. La prova generale dell’Elisir d’Amore, aperta al pubblico, sancisce nel modo più suggestivo la rinascita del Donizetti dopo tre anni di stop per i lavori di ristrutturazione e per il Covid. Una festa di giovani entusiasti dentro e fuori il teatro che ha aperto (non ancora ufficialmente perchè la prima opera sarà in scena giovedì sera) il Donizetti Opera Festival diretto da Francesco Micheli.

Guarda il teatro rinnovato colmo di giovani che cantano un’aria dell’Elisir d’Amore.

Un Festival che vede in cartellone decine di appuntamenti fino al 5 dicembre. L’inaugurazione è prevista per giovedì 18 novembre alle 20 al Teatro Sociale con il concerto di gala dal titolo «C’erano una volta due bergamaschi…» che intreccia le vite di Gaetano Donizetti e il basso bergamasco Alex Esposito grazie alla drammaturgia di Alberto Mattioli, la narrazione di Francesco Micheli e le musiche di Donizetti, Offenbach, Rossini, Mozart, Boito e Berlioz. La serata inaugurale del Donizetti Opera è dedicata a Gianandrea Gavazzeni nel venticinquesimo anno della scomparsa.

Tre le nuove produzioni nel cartellone della settima edizione del Festival: « L’elisir d’amore» e «La fille du régiment» di Donizetti e «Medea in Corinto» di Mayr.

