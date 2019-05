Donizetti Night, vuoi fare il volontario?

Ecco come iscriversi per il 15 giugno È disponibile on line la scheda per far parte del gruppo di volontari che, come ogni anno, saranno il punto di riferimento del pubblico per la Donizetti Night, a Bergamo, sabato 15 giugno dalle 18.30 in poi, a Bergamo, da piazzetta Santo Spirito a Largo Rezzara.

Per questa edizione una novità in più: la Fondazione Teatro Donizetti ricerca anche dieci artisti, fra writers e pittori, per trasformare la recinzione del cantiere del Teatro Donizetti in un’opera ispirata ai luoghi e ai personaggi del prossimo DO 2019. Entrambi i bandi sono consultabili sul sito gaetanodonizetti.org.

La candidatura come volontario, per partecipare in prima fila alla notte dedicata alla musica di Gaetano Donizetti, può essere inviata entro il 9 giugno. I volontari saranno impegnati insieme al personale della Fondazione a dare informazioni sul programma, distribuire i materiali illustrativi, presidiare i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi. È in programma per tutti gli iscritti un incontro di formazione sull’evento previsto per martedì 11 giugno alle 18.30 al Teatro Sociale: in regalo, la t-shirt donizettiana 2019 e un biglietto per partecipare a una delle due Anteprime under30 del prossimo festival Donizetti Opera 2019 (12 novembre Pietro il Grande, Kzar delle Russie, 20 novembre Lucrezia Borgia).

Altro appello è rivolto a tutti gli artisti: le recinzioni del Cantiere Teatro Donizetti durante la Donizetti Night si trasformeranno in una immensa tela bianca per 10 artisti, fra pittori e writers, che potranno dare libero sfogo alla loro creatività ispirandosi ai luoghi e ai personaggi del Donizetti Opera 2019. Iscrivendosi entro il 3 giugno si potrà partecipare al laboratorio, coordinato da Steven Cavagna e suddiviso il tre appuntamenti, per essere così pronti sabato 15 giugno per la Donizetti Night.

La Fondazione Teatro Donizetti rivolge questi appelli in primo luogo agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, a quelli dell’Università e delle Accademie di Belle Arti, come occasione di crescita, sviluppo e impegno per la città, o comunque a tutti coloro che vogliono essere impegnati nella notte dell’orgoglio donizettiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA