Donizetti Opera, scalda la «voce» Micheli e la sua «Revolution» su Facebook

Micheli e la sua «Revolution» su Facebook Venerdì sera l’accattivante presentazione del festival dedicato a Donizetti sarà visibile anche sul nostro sito.

Donizetti in diretta Facebook, a grande richiesta. Venerdì 13 novembre alle 21 la «Donizetti Revolution vol. 6» sbarca sul web. A una settimana dal festival Donizetti Opera, Francesco Micheli sarà in prima visione sulla pagina Facebook del Donizetti Opera. La diretta della Revolution sarà visibile anche qui sul nostro sito e su i nostri social, compreso Eppen.

Le richieste giunte alla Fondazione Teatro Donizetti hanno spinto il festival a riproporre la Revolution vol. 6 con cui Micheli, con i vari protagonisti del Festival - come il direttore musicale Riccardo Frizza, il giovane soprano portoricano Anaïs Mejías, e il pianista Sem Cerritelli - faranno ascoltare alcune pagine donizettiane legate al programma 2020.

Guarda qui il video di lancio della Donizetti Revolution.

Gli spettatori saranno guidati alla scoperta di nuovi dettagli sulla vita, l’opera di Donizetti, attraverso un intreccio di musica, parole, immagini e video scritto dallo stesso direttore artistico con il musicologo e compositore Federico Gon e con Erika Natati; il video è realizzato da NT Next. Da domenica (alle 15) parte poi la prima di tre puntate (per tre domeniche) sulla web tv di «Donizetti ON, Riaccendi le luci del teatro», visita virtuale in tre parti del teatro restaurato, ideato da Francesco Venturi. Un modo per far scoprire al pubblico il rinnovato Teatro Donizetti attraverso una modalità immersiva, adeguata alle restrizioni di Covid-19. Un viaggio nel tempo, dal ‘700 a oggi raccontato dalla voce narrante di Maurizio Donadoni adatto a tutti.

