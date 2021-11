È morto lo scrittore Wilbur Smith, il «maestro dell’avventura» aveva 88 anni Si è spento sabato 13 novembre in Sudafrica. Era uno degli autori più prolifici e famosi al mondo. Oltre 140 milioni di copie vendute in più di trenta lingue.

Wilbur Smith, uno degli autori più prolifici e famosi al mondo, è morto sabato 13 novembre a Cape Town, in Sudafrica. Aveva 88 anni. A darne notizia è stato il suo sito: «Se n’è andato in modo inaspettato, dopo una mattinata di lettura e scrittura, con al fianco la moglie Niso».

Nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord (l’attuale Zambia), Smith è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964 e da allora ha pubblicato numerosi romanzi, basati su ricerche ed esplorazioni in ogni angolo del pianeta. È considerato il «maestro dell’avventura» ed è uno dei massimi autori di bestseller: oltre 140 milioni di copie dei suoi libri sono state vendute nel mondo (25 milioni solo in Italia), in più di 30 lingue.

La sua serie più venduta «Courtney», la più lunga nella storia dell’editoria, segue le avventure della famiglia Courtney in tutto il mondo, attraversando generazioni e tre secoli, attraverso periodi critici dagli albori dell’Africa coloniale alla guerra civile americana e all’era dell’apartheid in Sud Africa. Nei 49 romanzi che Smith ha pubblicato fino ad oggi, ha trasportato i suoi lettori tra miniere d’oro, pirati e conflitti, incontrando spietati commercianti di diamanti e schiavi e cacciatori nelle terre selvagge africane. Tuttavia, è stato con Taita, l’eroe della sua acclamata serie egiziana, che Wilbur si è maggiormente identificato, e «River God» rimane uno dei suoi romanzi più amati fino ad oggi.

Il primissimo romanzo di Wilbur Smith «When the Lion Feeds», pubblicato nel 1964, è stato un bestseller istantaneo e ciascuno dei suoi romanzi successivi è apparso nelle classifiche dei bestseller, spesso in vetta, dando all’autore l’opportunità di viaggiare in lungo e in largo alla ricerca di ispirazione e avventura.

