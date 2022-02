«Estasi, Livepiano solo 2022», Giovanni Allevi al Creberg teatro il 2 marzo

Nel concerto Giovanni Allevi accompagna il pubblico in un viaggio, sulle note del pianoforte, attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza, fino a raggiungere l’emozione più sublime: l’estasi. Sono disponibili i biglietti.

I biglietti per il concerto di Giovanni Allevi al Creberg Teatro mercoledì 2 marzo 2022 sono disponibili su ticketone.it e presso la biglietteria del Creberg Teatro, in via Pizzo della Presolana, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19, tel. 035.343434, al prezzo di 46 euro per il primo settore, 40 euro per il secondo settore e 35 euro per il terzo settore. E’ compresa la prevendita.

Giovanni Allevi Estasi è l’ultimo album di Giovanni Allevi, undici tracce nate da un episodio che l’artista ha vissuto in pieno centro nella Capitale.«Un giorno, a Roma, – racconta il compositore - dopo aver contemplato una statua del Bernini, ho iniziato a sentirmi alterato. Il cuore ha preso a battermi all’impazzata e tutto ciò che ricordo è di essermi ritrovato a terra, circondato di estranei, con una costola rotta. Ho pensato al significato della parola “Estasi” che viene dal greco ἔκστασις, combinazione di ἐξ + στάσις, e significa uscire fuori di sé, vivere una condizione di espansione della propria mente, superare il limite di apparente finitezza per toccare l’abisso. Da allora ho avuto un’unica ossessione, raccontare in musica questa esperienza, per poterla condividere al di là delle parole, perché solo le note possono riportarne il senso profondo. E’ stato un lavoro di ricerca musicale estenuante, che vede nel brano “Estasi” non l’inizio ma il suo tanto sperato approdo.Dedico le note di questo viaggio interiore ad uno scultore pazzo, che vive da più di 400 anni».

Con il suo stile che coniuga virtuosismo pianistico, genialità compositiva ed intensità melodica, Giovanni Allevi ha stregato milioni di giovani, divenendo uno degli artisti italiani più amati al mondo. Il compositore, a distanza di due anni dal suo ultimo album Hope, con una intensa ricerca di scrittura introspettiva, di viaggi e di sperimentazioni ed intuizioni melodiche e ritmiche contemporanee, è dunque di nuovo protagonista della scena musicale con Estasi, un concept album creato intorno alla parola chiave “estasi”, una dimensione rinascimentale dello spirito, che ci apprestiamo a riscoprire nel nostro tempo. L’artista, oltre ad arricchire il repertorio della musica classica contemporanea con le nuove composizioni, esprime anche la sua dedizione e passione anche in ambito letterario. Lo scorso ottobre, infatti, è uscito il suo nuovo libro «Le regole del pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario» (Ed. Solferino), dove il mondo dei tasti bianchi e neri è scandagliato nelle sue più intime possibilità espressive. Il testo accompagna il lettore attraverso 33 regole di una vera e propria arte marziale, dedicate non solo ai musicisti, ma a tutti i creativi che vogliono distaccarsi – spiega Allevi - dal piatto conformismo della società.

La biografia