Fallen Fruit in Carrara, un’installazione per il «nuovo» museo

All’interno dei lavori di rinnovamento museale, in vista della riapertura del 28 gennaio 2023, Accademia Carrara trasforma gli spazi di una delle due scale del museo in una installazione site-specific realizzata da Fallen Fruit, il duo californiano composto da David Allen Burns e Austin Young.

Nel mondo, i Fallen Fruit hanno realizzato opere per importanti istituzioni culturali. L’intervento site-specific per Accademia Carrara rappresenta il loro primo progetto permanente in un’istituzione museale in Italia.