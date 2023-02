Festival, Morandi commosso canta Lucio Dalla. Scende la scalinata Chiara Ferragni con un abito-scultura dorato. Attesa per i Depeche Mode

Ore 21.50: Arriva Checco Silvestre e i Modà che canta «Lasciami». Checco saluta molto emozionato: «Mi hai dato una grande possibilità come uomo oltre che come artista» dice il frontman dei Modà, che nella canzone racconta la sua depressione.

I Modà Ore 21.37: Riprende la gara con Tananai e il suo «Tango» e Colapesce e Dimartino con «Splash». Si prosegue alla grande con Giorgia e le «Parole dette male». Tananai spiega che il video brano in gara racconta la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, che insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza. Le immagini sono state girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l’uno all’altra raccontano nel video la nuova realtà della coppia, separata dalla guerra.

Ore 21.25: Scende la scalinata Chiara Ferragni con un abito peplo blu notte di Schiaparelli e un corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo che evoca la donna e madre guerriera (come si legge in tempo reale sul suo profilo Instagram). «È stato rilassantissimo seguire il festival da casa, maschera, pigiama e divano, ma mi sono divertita talmente martedì che non vedevo l’ora di tornare», dice sorridendo mentre il marito Fedez, commosso, applaude in prima fila. Amadeus e la Ferragni giocano sul nuovo profilo Instagram del direttore artistico che in pochi giorni ha raggiunto 1,4 milioni di follower tallonando quello di Morandi official.

L’abito armatura dorato di Schiaparelli indossato da Chiara Ferragni Ore 21.05: «Elodie mi vuoi sposare?» si sente dal pubblico quando scende la scala Elodie che interpreta «Due» avvolta tra pizzi e velluto nero e una voce avvolgente. Poi arriva il gruppo dei Collazio che cantano «Non mi va», poi giocano con Amadeus per raccogliere punti al Fantasanremo. Poi è il momento di Mara Sattei con «Duemilaminuti» su testo di Damiano David (frontman dei Maneskin).

Elodie Ore 21: All’inizio della serata finale del festival di Sanremo Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla, di cui nel 2023 ricorrono gli 80 anni dalla nascita. Con la chitarra, Morandi dalla platea intona Piazza Grande. Poi sale sul palco e lascia spazio a «Futura» e «Caruso», grandi successi del cantautore bolognese. T utti in piedi all’Ariston: lo stesso Morandi, guardando il cielo, è apparso commosso.

Si parte puntuali alle 20.45 per la nostra diretta web della finalissima di Sanremo 2023 nella serata dell’11 febbraio: la banda dell’Aeronautica Militare esegue sul palco dell’Ariston l’Inno di Mameli. Sarà una lunga notte in cui verrà proclamata la vittoria di uno degli artisti in gara del 73° Festival della canzone italiana (anzi, nelle prime ore di domenica 12 febbraio). Tra super ospiti internazionali e italiani, la gara dei 28 cantanti, ha inizio. Amadeus entra subito nel vivo della gara ricordando i codici per il televoto.

A fianco di Amadeus e Gianni Morandi, Chiara Ferragni è la co-conduttrice della finale, che si aprirà con l’inno nazionale suonato dalla banda dell’Aeronautica Militare. Oltre all’attrice Luisa Ranieri che parlerà del successo della fiction di cui è protagonista Lolita Lobosco, al termine dell’esecuzione dei 28 cantanti in gara, Amadeus leggerà un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj (come confermato dall’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, presente a Sanremo per assistere alla serata finale del Festival), seguito dalla performance della band ucraina Antytila.

Come annunciato da giorni, Ornella Vanoni e Gino Paoli saranno anche ospiti della serata, mentre in collegamento dalla nave Costa Smeralda ci sarà di nuovo Salmo, mentre Achille Lauro si esibisce dal Suzuki Stage. Super ospiti sono i Depeche Mode, che presentano in anteprima mondiale Ghosts Again, primo singolo del nuovo album Memento Mori (in uscita il 24 marzo) e che tornano sul palco dell’Ariston dopo 33 anni.

La quinta serata è quella finale, per cui tutti i 28 artisti tornano a eseguire le rispettive canzoni in gara. I brani vengono votati dal pubblico attraverso il Televoto, poi verrà calcolata la media tra le percentuali di questa votazione e quelle ottenute nelle serate precedenti: il conto darà esito a una nuova classifica. In base a quest’ultima, gli artisti che occupano le cinque posizioni più alte ripresenteranno i brani. Dopodiché, si azzerano le precedenti votazioni e si procede a una nuova valutazione di queste cinque esecuzioni attraverso una nuova votazione del Televoto del pubblico (34%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%); Giuria Demoscopica (33%).

L’artista che ottiene la percentuale di voto complessiva più elevata di quest’ultima votazione verrà proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2023, insieme agli artisti che si classificano nei posti successivi. A meno di ripensamenti, la vittoria al Festival sarà anche indicativa del rappresentante per l’Italia all’Eurovision Song Contest.

