Festival, l’emozione di «Champagne» con Peppino Di Capri. Eros perde le parole e Tananai con Biagio fanno ballare l’Ariston

Sanremo 2023. Nella quarta serata del Festival di Sanremo la maratona musicale dei duetti: Morandi parte in tuta da ginnastica e Chiara Francini entra in scena indossando un «cencino» ma tiene il ritmo dei due conduttori.

Ore 22.24: Ovazione all’Ariston per Beppe Vessicchio: il maestro, che non era previsto accompagnasse gli artisti in gara, torna in scena per dirigere «a quattro mani» con Enrico Melozzi «Destinazione paradiso», eseguita da Gianluca Grignani con Arisa. Amadeus si prende un minuto dalla platea per ricordare le Foibe nella Giornata del Ricordo con un brano de «La bambina con la valigia».

Gianluca Grignani e Arisa Ore 22: Tananai canta «Vorrei cantare come Biagio» in una sua personale reinterpretazione. E sul palco arriva a far ballare l’Ariston anche Biagio Antonacci e Don Joe. L’atmosfera si scalda e Tananai, che l’anno scorso era arrivato ultimo nella gara canora, stupisce per eleganza e stile, promettendo di piazzarsi bene. Applausi e cori per Biagio. Poi dopo un duetto musicale tra la Francini e Amadeus sulle note di «Che serata straordinaria , è la volta di Shari con Salmo che cantano «Hai scelto me» e «Diavolo in me» di Zucchero.

Tananai e Biagio Antonacci Ore 21.30: Ultimo riporta sul palco di Sanremo Eros Ramazzotti in un medley dei suoi successi più famosi. I due interpretano un medley composto da «Adesso tu», «Un’emozione per sempre» e «Più bella cosa». Su «Un’emozione per sempre», Ramazzotti ammette di aver dimenticato le parole iniziali. La Francini torna avvolta in un abito blu notte e si prende la scena per presentare Lazza con Emma e il primo violino della Scala, Laura Marzadori che cantano «La fine» di Nesli.

Olly e Lorella Cuccarini Ultimo con Eros Ramazzotti

Ore 21.20: Sul palco «La notte vola» con Lorella Cuccarini e Olly. Lei è ineccepibile nella performance e nel canto. Poi Amadeus e Morandi chiamano la first lady della serata: Chiara Francini si prende subito il palco giocando a fare la ragazza di provincia con un «cencino» addosso e la borsetta in mano, che però sa tenere il ritmo e anche tenere a bada i due conduttori.

Chiara Francini Ore 21.10: Elodie con Big Mama cantano «American woman». Poi è il momento dell’omaggio a Peppino di Capri che canta «Champagne» seduto al suo piano: il suo modo di fraseggiare - dice Morandi - ha rivoluzionato la musica dei suoi anni. E per lui che è stato tante volte protagonista sul palco di Sanremo (15 volte, di cui due primo sul podio) arriva il premio alla Carriera proprio della Città di Sanremo consegnato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e vicesindaco Leandro Faraldi. Il pubblico dell’Ariston si alza in una standing ovation.

Peppino Di Capri Ore 21: Si parte con Ariete e Sangiovanni che rendono omaggio a Franco Battiato con «Centro di gravità permanente». Poi è la volta di Will con Michele Zarrillo e cantano «Cinque giorni che ti ho perso». Amadeus spiega che al termine della serata verrà resa nota sola la Top Five, le cinque cover più gradite al pubblico, alla Demoscopica e alla sala stampa.

Ore 20.50: Si apre la quarta serata di kermesse con Gianni Morandi che entra in tuta facendo jogging sulle note di «Zitti e buoni» dei Maneskin. «Sarà una maratona musicale» dice Amadeus «é per questo che ti sei presentato così». Arriva la giacca di velluto e si scopre che la gag nasce per guadagnare punti al Fantasanremo.

Morandi in tuta da ginnastica Poi la gara entra nel vivo: stasera si premiano i duetti degli artisti anche con il televoto per cui meglio prendere nota dei codici. Per votare dal telefono fisso bisogna digitare l’894.001, e seguire le indicazioni dell’operatore, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Vi ricordo che si pagano solo i voti validi e che il servizio è riservato ai maggiorenni. Il regolamento completo lo trovate su sanremo.rai.it.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo in programma stasera (10 febbraio) a partire dalle 20.45 tornano sul palco tutti e 28 gli artisti in una gara a parte sulle note di cover delle maggiori hit tra gli anni '60 e i primi anni 2000: al termine della serata verrà decretato il miglior duetto.

I duetti della quarta serata

Anna Oxa con il deejay iLjard Shava canterà «Un’emozione da poco» della stessa Oxa. Ariete e Sangiovanni canteranno «Centro di gravità permanente» di Franco Battiato. Gli Articolo 31 con Fedez proporranno un medley degli Articolo 31. Colapesce Dimartino saranno sul palco con Carla Bruni per duettare su «Azzurro» di Adriano Celentano. I Colla Zio con Ditonellapiaga canteranno «Salirò» di Daniele Silvestri. I Coma_Cose con i Baustelle presenteranno «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri. Elodie con BigMama proporrà «American Woman», il brano dei The Guess Who poi ripreso da Lenny Kravitz. Gianluca Grignani con Arisa canterà «Destinazione Paradiso» dello stesso Grignani. Gianmaria con Manuel Agnelli ha scelto «Quello che non c’è» degli Afterhours. Giorgia, in duetto con Elisa, porterà un medley di «Luce» e «Di sole e d’azzurro», i brani con cui trionfarono ai primi due posti di Sanremo 2001. I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi porteranno un medley tra «La forza della vita» e «Anima mia», dai rispettivi repertori.

Lazza con Emma e con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori cantano «La fine», nella versione di Tiziano Ferro. Lda con Alex Britti canteranno «Oggi sono io» di Alex Britti. Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo cantano un medley dello stesso Bennato. Levante con Renzo Rubino proporrà ’Vivere” di Vasco Rossi. Madame con Izi canteranno «Via del Campo» di Fabrizio De Andrè. Mara Sattei con Noemi porterà «L’amour toujour» di Gigi D’Agostino. Marco Mengoni con il Kingdom Choir si esibirà in «Let it be» dei Beatles. I Modà sul palco con Le Vibrazioni cantando «Vieni da me». Mr. Rain con Fasma presenterà «Qualcosa di grande» dei Lunapop. Olly duetterà con Lorella Cuccarini ne «La notte vola» della stessa Cuccarini. Paola & Chiara con Mark & Kremont proporranno un medley di Paola & Chiara. Rosa Chemical con Rose Villain si esibirà con «America» di Gianna Nannini. Sethu con Bnkr44 proporrà «Charlie fa surf» dei Baustelle. Shari con Salmo canterà un medley di Zucchero Fornaciari. Tananai con Don Joe si esibirà con «Vorrei cantare come Biagio» di Simone Cristicchi; Ultimo con Eros Ramazzotti proporrà un medley di Eros Ramazzotti. Will canterà in duetto con Michele Zarrillo e canteranno «Cinque giorni» dello stesso Zarrillo.

Gli ospiti della quarta serata.

Ospite della serata Gino Paoli, cantautore considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Salirà sul palco dell’Ariston anche Peppino Di Capri, che avrebbe dovuto essere presente nella terza serata ma che ha deciso di rimandare a causa di un piccolo problema di salute.

