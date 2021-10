Festival Organistico Internazionale, in Pignolo arriva Marina Tchebourkin Venerdì 22 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Alessandro della Croce, quinto appuntamento del 29° Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» con la partecipazione di un personaggio piuttosto unico nel panorama organistico internazionale.

Alla consolle del monumentale organo Serassi 1860 siederà infatti Marina Tchebourkina, russa di nascita e di studi ma francese d’adozione, organista per 15 anni della Cappella Palatina di Versailles, considerata l’ambasciatrice nel mondo sia del grande repertorio barocco transalpino (di cui ha praticamente inciso tutto) che della misconosciuta letteratura russa novecentesca.

L’intenso programma in Pignolo verterà proprio intorno a questi due affascinanti e poco esplorati poli musicali, con l’esecuzione storicamente informata di opere di Beauvert-Charpentier, Clerambault, Balbastre, Kikta, Dianov e Boutsko, per concludersi con una trascrizione della stessa Tchebourkina di «Montecchi e Capuleti» tratto dal balletto «Romeo e Giulietta» di Sergej Prokofiev.

Il concerto, approntato in collaborazione con Erca Group è ad ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19 in vigore: green pass e mascherina obbligatori, rilascio dei dati personali per eventuale rintracciamento. Inoltre, in base ai nuovi decreti legge ed ai tempi necessari per i controlli in ingresso, la capienza massima è stata aumentata a 210 posti.

Per rendere fruibile a tutti il concerto è comunque sempre prevista la trasmissione in diretta sul canale YouTube del Festival, raggiungibile dal sito, dalla pagina Facebook o da questo link

Per info www.organfestival.bg.it

Chiesa di S.Alessandro della Croce in Pignolo

Venerdì, 22 ottobre ore 21

Organista: Marina Tchebourkina

Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier : - Marche pour les rentrées de Processions

(1734–1794)

Louis Nicolas Clérambault : - Suite du Deuxième ton

(1676–1749) . Plein jeu

. Duo

. Trio

. Basse de Cromorne

. Flûtes

. Récit de Nazard

. Caprice sur les grands jeux

Claude Balbastre : - Noël Bourguignon

(1724–1799)

Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier : dalla ‘Messe Royale de Dumont’

(1734–1794) - Récit de Hautbois et Flûte

- Grand Chœur

Valeri Kikta : - Suite n.2 ‘Orpheus’ op.21

(1941) . Orfeo nel regno dei Morti

. Instancabile Arpia

. Orfeo e l’ombra malinconica di Euridice

. Il pianto di Euridice partente, e la disperazione di Orfeo

. Orfeo afflitto implora gli Dei

Dmitri Dianov : - Canzone Russa

(1963)

Youri Boutsko : dal 2° Grande Libro d’Organo ‘Immagini russe’

(1938–2015) (dedicato a Marina Tchebourkina)

- «Il Mattino, Alba, il verso di Alknost»

- «Il luogo Stregato»

- »Canti provenienti dalla Chiesa»

Sergei Prokofiev : da «Romeo e Giulietta» Suite II op.64

(1891–1953) - ‘Montecchi e Capuleti»

(trascrizione di Marina Tchebourkina)



Marina Tchebourkina ha conseguito la laurea e il dottorato presso il Conservatorio statale Tchaikovsky di Mosca, dove dal 1984 al 1992 ha studiato sia come musicologa che come organista. Tra i suoi insegnanti: Yuri Kholopov, Leonid Roïzman, Youri Boutsko, Elena Sorokina, Natalia Gureyeva, Galina Eguiazarova. Al termine dei suoi studi ha ricevuto le più alte qualifiche come Concertista, Musicologa, Professore di Organo e Professore di Musicologia (1989), Professore di Organo in istituti di istruzione superiore (1992), e dopo aver discusso la sua tesi di Dottorato, Professore di Musicologia e Scienze della musica negli istituti di istruzione superiore (1994). Dal 1992 al 1994, Marina Tchebourkina ha ricevuto una borsa di studio del governo francese e ha approfondito le sue conoscenze stilistiche nella musica per organo, in Francia con Marie-Claire Alain, Michel Chapuis, Louis Robilliard, e in Germania con Harald Vogel. Il suo incontro con Michel Chapuis, nel 1992, infiamma sia la sua passione per la musica barocca francese sia il suo interesse per gli organi storici; questo incontro determinò uno degli indirizzi principali della sua attività artistica e scientifica. Nel 1995, Michel Chapuis l’ha invitata a collaborare con lui all’organo della Cappella Reale del Palazzo di Versailles. Il 17 novembre ha preso parte al concerto inaugurale dello strumento restaurato, con Michel Chapuis. La loro collaborazione è continuata fino al 2010, data in cui Chapuis si è dimesso. Organista della Cappella Reale di Versailles per quindici anni, Marina Tchebourkina ha acquisito riconoscimenti internazionali come uno dei massimi esperti di musica per organo barocca francese e di esecuzioni storicamente informate. Nel 2006 Marina Tchebourkina è stata nominata membro della Commissione Nazionale per i Monumenti Storici del Ministero della Cultura francese, sezione Organi. Dal 2010 è regolarmente invitata al Conservatorio Statale Tchaikovsky di Mosca per tenere recital e masterclass d’organo, partecipare a conferenze scientifiche internazionali, essere membro di giuria in concorsi internazionali d’organo e consulente per progetti di costruzione di organi.

