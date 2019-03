Film Meeting, c’è il Kino Club I bimbi diventano piccoli critici

Film Meeting, c’è il Kino Club

La 37esima edizione del Bergamo Film Meeting è in pieno svolgimento, tra le tante proposte anche Kino Club la sezione dedicata ai ragazzi delle scuole che quest’anno si arricchisce di un nuovo appuntamento, con proiezioni dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia. Proviamo, per un attimo, ad abbassare il punto di vista all’altezza dei bambini, lì ci aspettano molte sorprese. Bergamo Film Meeting lo ha fatto e per la prima volta quest’anno nella sezione Kino Club rivolta ai giovani delle scuole, ha programmato con il sostegno di Uniacque, anche una proiezione per i piccoli della scuola dell’infanzia Donadoni.

Nella sala Funi di Ubi Banca i bimbi hanno assistito a corti di animazione indipendenti provenienti da una selezione del festival catalano Animac di Lleida, un’esperienza che li ha catturati e divertiti. Oltre un migliaio i giovani che nei nove giorni di festival sono coinvolti nel progetto con l’intento di avvicinarli al cinema di qualità. Tra gli appuntamenti anche al sonorizzazione dal vivo a cura di Gerardo Chimini, di alcuni dei capolavori che hanno contribuito alla nascita del genere del film d’animazione.

