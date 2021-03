Fontana Contarini si rifà il look

La Rigoni finanzierà il restauro «L’attenzione della Rigoni di Asiago è concentrata sul restauro della fontana Contarini in Piazza Vecchia». Così l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, lunedì in Consiglio comunale, confermando l’indiscrezione uscita dopo la vittoria di Bergamo nel contest contro Genova lanciato dalla nota ditta produttrice di marmellate.

«L’importo è maggiore, ma l’intervento può essere spacchettato – continua Brembilla, rispondendo alla Lega che chiedeva invece di candidare la Torre del Galgario –. La ditta sponsorizzerà l’intervento con 80 mila euro». E anche la fontana di largo Rezzara, che da anni non zampilla, sarà restaurata. Anche su sollecitazione di Bergamo Ideale, con un ordine del giorno urgente approvato all’unanimità: «La fontana dell’artista Alberto Garutti ha notevoli perdite e il funzionamento non è conforme al progetto – illustra il consigliere di minoranza Luca Nosari -. Chiediamo la riparazione e che venga rimessa in funzione». Lo stesso assessore Brembilla denuncia «un errore all’origine: la fontana in inverno avrebbe dovuto fare una sorta di nebulizzazione, ma le temperature sono troppo miti. La sistemazione è in programma, e forse i fondi necessari, circa 70 mila euro, saranno messi a disposizione da un’associazione».

Il progetto #RigoniForArts 2021 può iniziare a prendere forma! Siamo lieti di comunicare che Bergamo è la città che, grazie alle vostre votazioni, sarà supportata quest'anno.#staytuned Pubblicato da Rigoni di Asiago su Mercoledì 24 febbraio 2021

