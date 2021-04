I cinema attirano pubblico, i bergamaschi tornano in sala - Foto Buona la prima per la riapertura dei cinema a Bergamo. I mesi trascorsi davanti alla televisione, con decine di programmi e di film on demand, non hanno saziato i cinefili bergamaschi, che hanno subito risposto «presente» alla riapertura delle sale di proiezione in città.

La corsa al biglietto deriva sicuramente anche dal fatto che la capienza delle sale, nonostante il passaggio a zona gialla, è stata ridotta al cinquanta per cento. Non ultima la notte degli Oscar, che domenica ha incoronato i migliori protagonisti e pellicole, la visione delle quali, come Minari e Nomadland, è stata programmata anche nelle sale bergamasche.

Al cinema Capitol di Bergamo

(Foto by Colleoni)

Causa la chiusura degli Uci Cinema, che hanno annunciato l’apertura delle sale per il 15 maggio, gli utenti si sono concentrati sulle sale che hanno deciso di cogliere l’opportunità e aprire subito al pubblico le loro strutture. La modalità telematica di prenotazione dei biglietti, introdotta anche nei mesi scorsi, ha velocizzato l’ingresso nelle sale ed evitato assembramenti nel rispetto delle misure di prevenzione per contrastare l’emergenza sanitaria. La ripresa delle proiezioni nei cinema ha portato insomma un timido segnale di una ripartenza e di un ritorno alla normalità, che speriamo tutti sia davvero dietro l’angolo.

