I Tiromancino in concerto al Teatro Creberg il 25 marzo

Il tour sarà l’occasione per la band romana di calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta «Fino a qui». 19 date che Federico Zampaglione ha commentato con parole colme di gioia: «Ho vissuto tre anni in apnea senza la musica live. Finalmente torno a respirare».