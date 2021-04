Il Capitol riapre con i grande successi della stagione: si inizia lunedì sera Riapre il Cinema Capitol Multisala di Bergamo lunedì 26 aprile. S«i torna in sala, dopo mesi di chiusura al pubblico, si riprende con grande entusiasmo e un pizzico di emozione. Ad accoglierci ci sono dei veri capolavori, attesissimi in sala» spiegano dalla sala cinematografica.

Il cinema ricomincia con un programma ricco di film di successo, acclamati dalla critica, provenienti da Festival Nazionali e Internazionali come «I Predatori», diretto da Pietro Castellitto, con Massimo Popolizio e Giorgio Montanini. Vincitore Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2020. In proiezione ci sarà il 26, 27 e 28 aprile alle 19.30.

Si prosegue col nuovo film di Pupi Avati, «Lei mi parla ancora», tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi. Il regista indaga sulla malinconia del passato con un grande Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. La pellicola ha ricevuto due candidature ai David di Donatello 2021, come migliore attore protagonista e per la migliore sceneggiatura non originale. In proiezione da lunedì 26, tutta la programmazione su www.capitolbergamo.it

C’è grandissima attesa per «Nomadland», film pluripremiato, che porta in scena una travolgente storia on the road, diretto da Chloé Zhao, con Frances McDormand e David Strathairn. Distribuito da The Walt Disney Company Italia. Leone d’Oro al Festival di Venezia 2020. Vincitore di due Golden Globe 2021 e si è guadagnato anche ben 6 nomination agli Oscar 2021, tra cui quella per Chloé Zhao, prima donna asiatica a essere nominata come miglior regista. In proiezione dal 29 aprile, in sala dal 27 aprile anche il vincitore del Premio Leone d’argento - Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2020, «Nuevo Orden». Film diretto da Michel Franco, ambientato in un futuro distopico e in un mondo in cui i paesi sono governati da regimi totalitari.

Non mancherà infine il vincitore dell’Orso d’oro come miglior film al Festival di Berlino 2021 «Bad Luck Banging or Loony Porn», diretto da Radu Jude , dal 29 aprile. «Il Cinema Capitol Multisala vuole festeggiare questa riapertura offrendo al suo pubblico lunedì 26 aprile e giovedì 29 aprile con un aperitivo prima delle proiezioni a partire dalle ore 18, nel rispetto delle norme covid vigenti nei bar limitrofi al cinema» annunciano dal cinema. Tutte le info di programmazione su www.capitolbergamo.it e www.cinemabergamo.it per il calendario aggiornato settimanalmente.

