Il «posto giusto» per lavorare meglio: una rovettese su Rai 3

Tra gli ospiti fissi de «Il posto giusto», programma di Rai 3 condotto da Giampiero Marrazzo e dedicato al mondo del lavoro in onda da oggi ogni domenica alle 13, c’è anche la rovettese Laura Ferrari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La dottoressa Ferrari, originaria di Rovetta e con studio a Clusone, è stata anche presidente dell’associazione giovani consulenti del lavoro di Bergamo dal 2013-2019, per la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro curava la rubrica nella web tv per professionisti «Donne e lavoro», oltre ad aver portato la sua esperienza nel programma «Professione lavoro» trasmesso dalla locale Radio Like.