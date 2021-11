La Fiat 127 compie 50 anni, raduno a Bergamo domenica 7 novembre In occasione del 50° anniversario del lancio della Fiat 127 la Fondazione Manzoni organizza a Bergamo un raduno riservato alla prima e seconda serie. Ecco il programma.

A 50 anni dal suo lancio, per celebrare la lunga carriera della Fiat 127, nel 2021 la Fondazione Manzoni Arte e Design, fondazione no profit che dal 2015 si occupa di custodire l’archivio di Pio Manzù, sosterrà ed incentiverà manifestazioni ed eventi per onorare e ricordare la piccola, ed ancora attuale, macchina che ha fatto la storia della casa automobilistica torinese. Domenica 7 novembre a Bergamo è in programma un raduno riservato alle Fiat 127 prima e seconda serie. Appuntamento alle 10,30 al Gewiss Stadium in viale Giulio Cesare. Alle 11,30 il via alla sfilata sulle Mura venete di Città Alta, alle 12 la sosta in Sant’Agostino e alle 12,30 trasferimento per il rinfresco alla Concessionaria Denicar in via Grumello 43/a a Bergamo

La Fiat 127 è stata una macchina che ha rivoluzionato la scena del car design ed il concetto di auto popolare, fu un modello di riferimento per la produzione mondiale degli anni Settanta e tutt’oggi ha un posto nel cuore degli italiani. Il disegno ed il progetto furono realizzati nel 1969 dalle abili mani di Pio Manzù, che improntò uno stile razionale caratterizzato da linee pulite e moderne, oltre alla comodità dovuta agli interni più ampi e spaziosi, purtroppo il designer non riuscirà a vedere il compimento del proprio lavoro a causa di un incidente in macchina proprio mentre si recava, per la presentazione ufficiale della maquette, a Torino.

La 127 venne ufficialmente presentata nel 1971 e rimase in produzione fino all’1987, il successo del modello da parte della critica fu immediato e perpetuato, nell’anno della presentazione, dalla vittoria dell’ambito premio Auto dell’anno.

Info: www.fondazionemanzoni.it

