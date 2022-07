Lazzaretto Estate 2022: venerdì sul palco Malika Ayane, sabato si ride con Migone

Si è chiusa la prima settimana di spettacoli tra recital e musica jazz nella cornice del Lazzaretto: Antonella Ruggiero con Lucilla Giagnonie, e Omar Sosa con il percussionista e batterista Ernesttico, hanno aperto il programma della kermesse bergamasca. Questa settimana, in calendario per venerdì 8 luglio, torna finalmente live Malika Ayane, la cantautrice di grande classe, eleganza e raffinatezza che, accompagnata da una band eccezionale, si esibirà al Lazzaretto Bergamo Estate in una delle tappe del Malika Summer Tour 2022.

Paolo Migone E dalla musica pop italiana, passeremo alle risate con Paolo Migone che racconterà, in chiave biografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva, l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e anche cattiverie. In scena sabato 9 luglio con il suo show Completamente Spettinato.

Si chiude la settimana con lo spettacolo Le Città Invisibili di domenica 10 luglio. Il CDpM di Bergamo presenterà al Lazzaretto un viaggio fantastico in alcune tra le città descritte nel libro di Calvino. Per tradurre in spettacolo questo caleidoscopio di immagini e sensazioni, verranno utilizzati diversi linguaggi fatti di musica, parola, immagini.

Ma non finisce qui, si continua fino al 31 luglio con un fitto programma di cabaret, con artisti come Max Angioni, Ale & Franz, e imperdibili spettacoli a cura di realtà importanti del territorio tra cui, Teatro Minimo e Teatro Ex Drogheria. Da non dimenticare anche i concerti di grandi artisti del calibro di Vinicio Capossela, Michele Bravi e Mr.Rain.

Spettacoli

8 luglio

Malika Ayane - Summer Tour

H 21.30

Biglietti: € 23,00 + d.p.

Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova scelta per regalare al pubblico un clima di festa. In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Searcy Leif alla batteria.

9 luglio

Paolo Migone

“Completamente spettinato”, a cura di Cipiesse

H 21:30

I biglietti per questo spettacolo non sono in vendita presso la biglietteria in loco del Lazzaretto. Disponibili solo online su ticketone e vivaticket e presso gli appositi punti di vendita fisici.

Per info acquisto biglietti: 030 279 1881 – [email protected]

Biglietti: € 20,00 + d.p.

Uno spettacolo che racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e anche cattiverie. In “Completamente spettinato”, Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.

Le città invisibili 10 luglio

Le città invisibili

Ispirato al libro di Italo Calvino

H 21.30

A cura di CdPM

Biglietti: € 11,50 + d.p.

Claudio Angeleri, pianoforte, composizione – Paola Milzani, voce – Oreste Castagna, attore – Giulio Visibelli, flauto, sax soprano – Gabriele Comeglio, sax alto, clarinetto basso, flauto – Marco Esposito, basso elettrico – Matteo Milesi, batteria – Maurizio Franco, narrazione. Visual Art di Tommaso Angeleri. Torna in scena, a cinquant’anni dalla pubblicazione del celebre libro di Italo Calvino, lo spettacolo multidisciplinare di musica, parole e immagini ideato nel 2004 dal pianista e compositore Claudio Angeleri. Si tratta di un viaggio fantastico in alcune tra le città descritte nel libro di Calvino da Marco Polo al Gran Kahn. Si narra di luoghi immaginari al di fuori del tempo che ricordano antiche città o metropoli modernissime. Per tradurre in spettacolo questo caleidoscopio di immagini e sensazioni, si è lavorato sia sulle specificità dei diversi linguaggi (musica, parola, immagini), sia sulle nuove possibilità offerte dai rapporti interdisciplinari.

Informazioni

www.lazzarettobergamo.it

IG @lazzaretto_bergamo_estate2022

FB Lazzaretto Estate 2022

Biglietteria

Biglietti disponibili su www.lazzarettobergamo.it

Media partnership