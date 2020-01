Le «fake news» del regime nazista

A Ponteranica «Dentro un guscio di noce» Sabato 25 gennaio alle 21 e domenica 26 alle 17 in occasione della giornata della memoria in scena uno spettacolo di Erbamil liberamente tratto da «La Repubblica delle Farfalle» di Matteo Corradini.

Uno spettacolo nuovo ed originale per celebrare con rispetto la Giornata della Memoria, raccontando la terribile esperienza dei ragazzi prigionieri nella cittadina di Terezìn, trasformata in campo di concentramento. Un’occasione per ricordare quella tragica esperienza e per conoscere le menzogne create ad arte dal regime nazista per ingannare gli ebrei e l’opinione pubblica. Una sorta di fake news ante litteram che ci fa riflettere su rischi ancora tristemente attuali.



«Dentro un guscio di noce» spettacolo di Erbamil liberamente tratto da «La Repubblica delle Farfalle» di Matteo Corradini con Fabio Comana,Simone Pagani, Thomas Pagani. Musiche originali di Thomas Pagani.

