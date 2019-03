Lo Scippatore vince il Film Meeting

Ferrario: «Edizione memorabile» S’impone la pellicola del sudamericano Augustin Toscano. Miglior regia al rumeno «Un uomo onesto».

È El motoarrebatador (The Snatch Thief) di Agustín Toscano il film vincitore della Mostra Concorso della 37a edizione di Bergamo Film Meeting. Al film, che è stato votato dal pubblico, va il Premio Bergamo Film Meeting – UBI Banca del valore di 5.000 euro. La giuria internazionale, presieduta dal regista italiano Paolo Franchi e composta da Prune Engler (Condirettore Festival International du Film de La Rochelle - Francia) e da Bernd Brehmer (Condirettore Festival Underdox di Monaco - Germania), assegna il Premio per la migliore regia del valore 2.000 euro a Un om la locul lui (A Decent Man) di Hadrian Marcu.

Sempre il pubblico assegna il Premio Miglior Documentario CGIL Bergamo per la sezione Visti da Vicino, al documentario Mamacita di José Pablo Estrada Torrescano (2.000 euro), mentre il Premio della Giuria CGIL - La Sortie de l’Usine, attribuito dai delegati sindacali di CGIL Bergamo al documentario che meglio affronta i temi legati al mondo del lavoro (1.000 euro), spetta a Mudar la piel (The Spy Within) di Ana Schulz e Cristóbal Fernández. Menzione speciale a Insulaire (Islander) di Stéphane Goël.

La serata è stata presentata da Angelo Signorelli, direttore del Film Meeting; sono intervenuti l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, Luca Gotti di Ubi banca, Giovanni Peracchi della Cgil, e il presidente di Bfm Davide Ferrario, che ha definito «memorabile» questa edizione, «che ormai è in mano a giovani, e non a noi che lo abbiamo fondato: portano avanti loro il nostro sogno di 40 anni fa».

PREMIO BERGAMO FILM MEETING – UBI BANCA

El motoarrebatador/The Snatch Thief/Il borseggiatore [t.l.] di Agustín Toscano, Argentina, Uruguay, Francia 2018, 93’

SECONDO PREMIO BERGAMO FILM MEETING

Granice kiše/Borders, Raindrops/Confini, gocce di pioggia [t.l.] di Vlastimir Sudar, Nikola Mijovic, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Svezia, Regno Unito 2018, 93’

TERZO PREMIO BERGAMO FILM MEETING

Obey/Obbedisci [t.l.] di Jamie Jones, Regno Unito 2018, 92’

PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA

Un om la locul lui/A Decent Man/Un uomo onesto [t.l.] di Hadrian Marcu, Romania 2018, 93’

VISTI DA VICINO PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO CGIL BERGAMO

Mamacita di José Pablo Estrada Torrescano, Messico, Germania, Lussemburgo 2018, 75’

PREMIO DELLA GIURIA CGIL “LA SORTIE DE L’USINE”

Mudar la piel/The Spy Within/Cambiare pelle [t.l.] di Ana Schulz, Cristóbal Fernández, Spagna 2018, 89’

La stessa giuria “Per la strabiliante capacità di rappresentare nel micro, tutte le tematiche e le contraddizioni del macro” assegna la menzione speciale a Insulaire (Islander) di Stéphane Goël. Insulaire/Islander/Isolani [t.l.] di Stéphane Goël, Svizzera 2018, 90’

La 37ª edizione di Bergamo Film Meeting è stata realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema, Unione Europea – Creative Europe – MEDIA, Comune di Bergamo, Camera di Commercio e Industria di Bergamo; con il patrocinio di Provincia di Bergamo; con il contributo di UBI Banca, Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, Fondazione ASM - Gruppo a2a, CGIL Bergamo, e con il sostegno di UniAcque, Sacbo S.p.A, B-Consult, AdBlue by Azotal, Azotal e Birrificio Indipendente ELAV.

La 38ª edizione di Bergamo Film Meeting si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2020

