«Lol 2», si riparte da giovedì la sfida a colpi di risate

«Credo che il massimo del narcisismo sia eliminarsi da soli. Funzionano molto di più le cose strappate sul momento che il pezzo che ti sei preparato, quindi ha più senso seguire il flusso delle interazioni. Il problema della comicità scontata è che tutti possono anticipare il finale di una battuta o di una gag, ma la risata funziona più che altro con la sorpresa, per questo la qualità qui è una questione tattica più che altro». Parola di Corrado Guzzanti, che vedremo in «Lol - Chi ride è fuori 2», da giovedì 24 febbraio su Prime Video, tra i protagonisti del comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e condotto da Fedez con Frank Matano . Nel cast anche la bergamasca Alice Mangione con il marito Gianmarco Pozzoli (i «Pozzolis» seguitissimi sui social nel racconto della loro quotidianità).

Corrado Guzzanti Pronti a sfidarsi a colpi di gag anche Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, il Mago Forest, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Tess Masazza e Max Angioni.

Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. In questa seconda edizione ci sarà anche Lillo (nei panni di Posaman), l’arma letale della risata: il popolare comico sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica, che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.

Virginia Raffaele Alla presentazione Masazza ha commentato: «Un’esperienza incredibile, sono terrorizzata, ancora oggi non rido temendo ci sia qualcuno che guarda», mentre Alice Mangione: «Non ricordo nulla, vorrei rifarlo ma senza mio marito». Da parte sua Pozzoli dice: «Lo show ti riporta a essere bambino, come in classe dove non puoi ridere». Virginia Raffaele, la regina della trasformazione, sottolinea: «Un numero lo prepari, c’è molto repertorio, un po’ cerchi qualcosa che non hai preparato ma mentre la cerchi rischi di ridere, ecco, ti sorprende alle spalle, non hai controllo».