(Foto by Tratto dalla trasmissione di Sky)

Alessandro, 28 anni, di Bergamo, escluso da Masterchef (Foto by Tratto dalla trasmissione di Sky)

Masterchef 9, già escluso il bergamasco

Bocciate le sue uova post-sbornia Alessandro, 28 anni, non ha passato il turno nella prima parte delle selezioni degli aspiranti chef nel celebre cooking show di Sky.

Si è aperta giovedì sera 19 dicembre la cucina di Masterchef 9 e per l’unico aspirante concorrente bergamasco si sono già chiuse le porte: Alessandro,ventottenne di Bergamo, aveva presentato le sue uova strapazzate su un crostino, una ricetta che ha definito «hangover» (postumi di una sbornia), ma la sua proposta è stata bocciata. I 20 concorrenti che parteciperanno alla MasterClass e potranno quindi puntare al titolo di nono Masterchef italiano saranno resi noti giovedì prossimo, al termine delle due puntate di Santo Stefano.

Diverse le novità della nona edizione che è già partita con il botto: è stata seguita da 1 milione 26 mila spettatori medi e 1 milione 455 mila spettatori unici. I giudici quest’anno, dopo l’addio di Joe Bastianich, sono rimasti in tre: Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Anche la modalità di selezione e quindi di accesso alla Masterclass è cambiata: per ottenere l’ambito grembiule bianco i concorrenti dovevano ottenere il sì da tutti e tre i giudici, due invece davano diritto al grembiule grigio, quindi al passaggio al secondo step di selezione, quello delle prove di abilità (che si svolgeranno giovedì prossimo); un solo sì significava uscita. Ma tra le novità di questa edizione i giudici, di fronte ai due no dei colleghi, hanno la possibilità di scommettere ciascuno su un concorrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA