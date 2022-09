«Molte Fedi sotto lo stesso cielo», Alice canta Battiato al Donizetti

«Essere riusciti ad invitare Alice nel teatro più importante della città è un grande onore ed una grande occasione per ricordare Franco Battiato a più di un anno dalla sua scomparsa – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo e ideatore della rassegna -. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, puntando molto su quelle che sono state e restano autentiche affinità elettive. Quello che mi ha sempre intrigato di Battiato è il suo essere un uomo in costante ricerca. Per gran parte del suo percorso musicale è stato attraversato da una spiritualità profonda e sincretica, dove Dio era una fede in forma di aspirazione e una pratica quotidiana. Oggi nessuno sa effettivamente quale fosse il Dio di Battiato. Era un uomo che ha vissuto completamente nel mondo riuscendo a guardarlo da altrove, da uno degli infiniti cosmi lontanissimi a cui si è riferì in forme diverse per cinque decenni. Alice sarà accompagnata al pianoforte in questo viaggio dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra». L’appuntamento è sold out.