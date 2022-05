Nuovi appuntamenti con l’Integrazione Film Festival - Foto e video

Il Festival continua fino a domenica 15 maggio, in programma per la giornata di venerdì 13 maggio un incontro con Marilena Delli Umuhoza e Ian Brennan (ore 18 Spazio Agorà), che raccontano anche attraverso immagini filmate il loro lavoro come produttori musicali nelle zone del mondo generalmente ignorate dall’industria discografica.

Dalle 20,45, al cinema Lo Schermo Bianco, i film in concorso «Il seme della speranza» di Nando Morra (Italia), «Tam Tam Basket» di Mohamed Kenawi (Qatar), «Ancora non lo so» di Maaria Sayed (Italia), in anteprima italiana assoluta «Meu nome è Maalum» di Luisa Copetti (Brasile) e «We Stand Togheter» di Juru Jean Hilaire (Italia).

Tutti i registi dialogheranno col pubblico, in presenza o in collegamento in diretta.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata su www.iff-filmfestival.com.