Oriocenter cerca dieci volti

Due giorni di casting con «Glamour» Oriocenter selezionerà volti maschili e femminili che accederanno al «Casting Fashion» per diventare il volto di Oriocenter sulle testate fashion più importanti in Italia e nel mondo.

Un’occasione per aspiranti modelli e modelle che diverranno i protagonisti dello speciale shooting fotografico che, in collaborazione con la rivista Glamour, verrà realizzato a Oriocenter a metà settembre, proprio come su un set di moda, con tutto il cast di Glamour con stylist internazionali, fotografi professionisti, make up artist e hair stylist.

La proposta è riservata a over 18. Giovani, e non solo, disposti a mettersi in gioco e a presentarsi nella galleria di Oriocenter, dalle 10 alle 20, di sabato 7 e domenica 8 settembre. Il set fotografico verrà allestito al primo piano, nella zona adiacente i negozi Guess e Game7Athletics.

I 10 fortunati selezionati potranno indossare outfit, capi e accessori dei brand di Oriocenter e vedere i loro volti sugli scatti che verranno pubblicati su due delle riviste più importanti e famose nel mondo del fashion: Glamour e Vanity Fair. Info, candidature on line e altre curiosità su www.oriocenter.it.

