Per il Donizetti festival ripartenza a base di «hit»: dal 18 novembre al 5 dicembre

Dopo un anno «online», torna dal 18 novembre al 5 dicembre 2021 il Donizetti festival di Bergamo che per questa edizione post pandemia ha scelto due «hit» a lieto fine come «L’elisir d’amore» e «La fille du regiment». A questi si aggiungono l’Operashow «C’erano una volta due bergamaschi...» con drammaturgia del direttore artistico del festival Francesco Micheli a cura del baritono Alex Esposito con i giovani artisti della bottega Donizetti, che aprirà la kermesse al teatro Sociale il 18 novembre. Sempre al Sociale è in programma anche Medea in Corinto di Giovanni Simone Mayr nella versione ripensata dal compositore proprio per il teatro di Città Alta nel 1821.

L’elisir (nel cui cast figura il tenore Javier Camarena in un allestimento affidato a Frederic Wake-Walker) e La fille, con la regia di Ernesto Doñaz, andranno invece in scena nel restaurato Teatro Donizetti. Opere conosciute «ma in una versione non consueta attraverso letture registiche che recuperano il rapporto con la contemporaneità» ha assicurato Micheli. Confermato anche quest’anno il «Dies natalis», per festeggiare il compleanno del Bergamasca Donizetti. Appuntamento in questo caso il 29 novembre al teatro Sociale con il recital di Sarà Blanch e Paolo Bordogna.

