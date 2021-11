Prosa, Altri percorsi e Operetta: da mercoledì al via la campagna per i nuovi abbonamenti Al via la campagna abbonamenti per la Stagione dei Teatri 2021-22 con la Fondazione Teatro Donizetti.

Da mercoledì 10 novembre la Fondazione Teatro Donizetti dà avvio alla sottoscrizione dei nuovi abbonamenti alla Stagione di Prosa, di Altri Percorsi e di Operetta. Da martedì 23 novembre sarà quindi possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, anche della nuova sezione «Appuntamento con la storia» e dei tre Eventi Speciali.

«Il teatro prende ancora una volta per mano il suo pubblico e accoglie nuovi spettatori, perché ogni spettacolo è un po’ come un viaggio che ci permette di guardare la realtà nelle sue infinite possibilità»: in queste parole della Direttrice Artistica Maria Grazia Panigada è racchiuso lo spirito di una Stagione dei Teatri che nel suo insieme si preannuncia ricca e composita, alternando ad autori del passato proposte che testimoniano la vitalità del teatro di oggi.

Stagione di Prosa al Teatro Donizetti

La Stagione di Prosa ritrova il Teatro Donizetti, dopo il temporaneo trasferimento, con sette spettacoli, iniziando dal significativo ritorno a Bergamo di Glauco Mauri, in coppia con il suo sodale Roberto Sturno: il Maestro porterà in scena, dal 14 al 19 dicembre 2021, Re Lear, capolavoro shakespeariano che l’attore pesarese ha affrontato più volte in carriera, sempre in modo diverso. Dall’11 al 16 gennaio 2022 sarà la volta di Ditegli sempre di sì, uno dei primi testi teatrali di Eduardo De Filippo proposto dalla Compagnia Luca De Filippo. Tre i titoli in cartellone a febbraio: dall’1 al 6 Arsenico e vecchi merletti, classico della commedia con in palcoscenico due Signore del teatro italiano, Anna Maria Guarnieri e Rosalina Neri (al posto della preannunciata Giulia Lazzarini); dall’8 al 13 Se non posso ballare…. Non è la mia rivoluzione con Lella Costa; dal 22 al 27 Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, trasposizione teatrale dell’omonimo film del regista turco, con un cast che allineerà Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini. A seguire, dall’8 al 13 marzo, Il silenzio grande, testo dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, regia di Alessandro Gassmann; interpreti principali Massimiliano Gallo e Stefania Rocca. Infine, dal 29 marzo al 3 aprile, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, produzione del Teatro dell’Elfo basata sull’omonimo romanzo di Mark Haddon.

Stagione di Altri Percorsi

Anche Altri Percorsi si configura con sette titoli, tutti ospitati al Teatro Sociale con l’eccezione de La Gioia, e con una novità assoluta. Si comincia il 20 gennaio con Emma Dante, personalità centrale del teatro italiano contemporaneo, e con il suo Misericordia, favola moderna che racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine. Ancora in gennaio, giovedì 27 e venerdì 28 (matinée per le scuole), Marta Cuscunà interpreterà È bello vivere liberi!, progetto di teatro civile per un’attrice, cinque burattini e un pupazzo ispirato alla storia ella partigiana Ondina Peteani (lo spettacolo è inserito anche nella sezione “Appuntamento con la Storia”). Il testimone passerà poi, giovedì 3 marzo, a Marco Baliani con il monologo Una notte sbagliata, esempio di quella ricerca sul linguaggio che lo stesso autore e interprete ama chiamare “teatro di post-narrazione”. Giovedì 24 e venerdì 25 marzo ci si trasferirà, quindi, al Teatro Donizetti per La Gioia della Compagnia Pippo Delbono: un viaggio che attraversa i sentimenti più estremi per provare a scovare le emozioni di un traguardo che si chiama gioia.

Giovedì 7 aprile si tornerà al Sociale per Happy Hour, produzione anglo-italo-danese che porta la firma del bergamasco Cristian Ceresoli, mentre per giovedì 21 aprile è in programma un altro sguardo sulla contemporaneità, con Tindaro Granata che presenterà una rivisitazione de La Locandiera. Altri Percorsi si concluderà giovedì 26 maggio con ECLOGA XI, nuova creazione di Anagoor, gruppo teatrale che percorre strade innovative, già apprezzato qualche anno fa proprio al Sociale con Rivelazione. Coprodotto da Fondazione Teatro Donizetti, il nuovo spettacolo della compagnia veneta sarà un omaggio alla poesia di Andrea Zanzotto.

Appuntamento con la Storia

È la nuova sezione della Stagione dei Teatri 2021/2022, voluta dalla Direttrice Artistica Maria Grazia Panigada per raccontare momenti cruciali della storia contemporanea. Oltre a È bello vivere liberi! di Marta Cuscunà, inserito anche in Altri Percorsi (Teatro Sociale, giovedì 27 gennaio con matinée il giorno dopo), sono in cartellone altri due titoli: Nel tempo che ci resta di César Brie, spettacolo che parla di lotta alla mafia rievocando l’opera di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (giovedì 17 febbraio e matinée il 18, sempre al Sociale); Con il vostro irridente silenzio, con il quale Fabrizio Gifuni riprende in chiave teatrale le lettere dalla prigionia e il memoriale di Aldo Moro (venerdì 22 e sabato 23 aprile al Teatro Donizetti).

Eventi speciali

Tre gli Eventi Speciali, il primo dei quali previsto al Teatro Sociale. Al teatro di Città Alta, Daniele Finzi Pasca proporrà il suo Icaro, manifesto del “teatro della carezza” nel quale l’attore-clown-regista ticinese prende per mano il pubblico per accompagnarlo in un mondo fatto di grande, avvolgente poesia. Al Donizetti, invece, Claudio Bisio interpreterà La mia vita raccontata male, un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere. Sempre al Donizetti, Andrea Pennacchi offrirà al pubblico Una piccola Odissea, spettacolo che scava nell’animo umano e nei ricordi, intrecciando storie e memorie personali con la mitologia classica degli eroi.

Operetta

Sempre amata dal pubblico, l’Operetta tornerà al Teatro Donizetti il 31 dicembre e il 1° gennaio 2022 con Una notte a Venezia, capolavoro dell’operetta viennese creato da Johann Strauss e riproposto nell’occasione dalla compagnia Teatro Musica Novecento. Domenica 6 marzo il sipario si alzerà su La vedova allegra, operetta che non ha certo bisogno di presentazioni (allestimento della Compagnia Corrado Abbati), così come il terzo e ultimo titolo del ciclo, Al cavallino bianco, proposto da Teatro Musica Novecento (domenica 27 marzo).

PREZZI ABBONAMENTI

Stagione di Prosa: da 74 € a 186 €, ridotti da 59 € a 149 €

Atri Percorsi: 93 €, ridotti 74 €

Operetta: da 32 € a 80 €, ridotti da 25 € a 64 €

La riduzione, pari a circa il 20% sull’abbonamento intero, si applica a Under 30 e Over 65, Titolari di FamilyCard, Portatori di handicap (min. 75%), Gruppi di almeno 15 persone (per la Stagione di Prosa la riduzione è valida solo per le serate di martedì, mercoledì e giovedì), Abbonati annuali ATB

Gli ABBONATI ALLA STAGIONE DI PROSA, ALTRI PERCORSI e OPERETTA 2021|2022 avranno diritto al 10% di sconto sull’acquisto di un biglietto per ognuno dei 3 Eventi Speciali in programma al Teatro Donizetti e per ognuno dei titoli della rassegna “Appuntamento con la Storia”.

PREZZI BIGLIETTI

Stagione di Prosa, Appuntamento con la Storia al Teatro Donizetti, Eventi Speciali, Operetta: da 15 € a 38 €, ridotti da 12 € a 30 €

Altri Percorsi al Teatro Sociale e al Teatro Donizetti, Appuntamento con la Storia al Teatro Sociale, Eventi Speciali al Teatro Sociale: 19 €, ridotto 15 €

Operetta 31 dicembre 2021: da 28 € a 74 €

La riduzione, pari a circa il 20% sul prezzo del biglietto intero, si applica a: Under 30, Over 65, Titolari di FamilyCard, Portatori di handicap (min. 75%), Gruppi di almeno 15 persone (per la Stagione di Prosa la riduzione è valida solo per le serate di martedì, mercoledì e giovedì), Dipendenti Comune di Bergamo, Studenti delle scuole di teatro, di musica e del Conservatorio di Bergamo

BIGLIETTERIA

Presso TEATRO DONIZETTI

Piazza Cavour, 15 - Bergamo

Tel. 035.4160 601/602/603

Apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00 (festivi esclusi)

Info: www.teatrodonizetti.it.

