Roby Facchinetti a Stezzano: sabato firmacopie a Le Due Torri Roby Facchinetti torna al centro commerciale «Le Due Torri» per il primissimo firmacopie del suo ultimo doppio cd «Symphony».

L’artista bergamasco ha scelto proprio lo shopping center di via Guzzanica per il suo primo instore: l’album è in uscita venerdì 26 novembre e Roby sarà a Stezzano sabato 27 a partire dalle 15.30. «Symphony», prodotto e realizzato dallo stesso autore, contiene 20 brani: 15 del repertorio classico dei Pooh e degli album singoli di Roby e 5 inediti.

Tutte le musiche sono eseguite dalla grande Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal Maestro Diego Basso che ha anche arrangiato l’intero album. «Questo progetto è nato più di un anno fa dalla volontà di dare una nuova vita a quei brani che, nel tempo, sono diventati dei veri classici che fanno parte dell’immaginario di tutti – racconta Facchinetti -. Sono molto orgoglioso di aver realizzato questo importante lavoro con il Maestro e direttore Diego Basso. Questo disco nasce anche da una forte esigenza di continuare a fare musica».

Roby Facchinetti al pianoforte

Le partiture di Roby sono quindi riportate alla purezza originale, spogliate dalla componente elettrica e percussiva e rilette in chiave sinfonica. Una versione inedita dei brani più famosi come Uomini soli, Noi due nel mondo e nell’anima, Pensiero, Parsifal, Chi fermerà la musica. Non mancherà Rinascerò Rinascerai, la canzone scritta da Facchinetti su un testo dello scomparso Stefano D’Orazio, diventata un simbolo durante il primo lockdown. Fin dalle prime note riporta alla memoria collettiva l’ondata di coronavirus della primavera 2020, quando tutta l’Italia e Bergamo in particolare vissero momenti drammatici. In questa nuova veste, la canzone saprà toccare ancora di più le corde emotive di tutto il pubblico di Roby Facchinetti.

Per partecipare al firmacopie organizzato a «Le Due Torri» è necessario acquistare il doppio cd (in vendita da MediaWorld), mostrarlo all’infopoint insieme allo scontrino e ritirare il proprio pass numerato, che darà la possibilità di accedere alla tensostruttura allestita all’ingresso nord del centro. Si ricorda l’obbligo del green pass, la mascherina da tenere sempre sollevata, il distanziamento e il rispetto dell’orario che verrà indicato dagli operatori del centro al momento della consegna del pass per evitare assembramenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA