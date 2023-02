Sanremo, Morandi arriva con la scopa: «C’è ancora qualche petalo». Il ritorno dei Modà - Diretta

Ore 20,52. Debutta all’Ariston con il suo «pop generazionale» il giovanissimo Will, 23 anni, con il brano Stupido. Subito dopo entrano in scena i Modà, che tornano all’Ariston dopo dieci anni. La donna della serata, dopo Chiara Ferragni, è Francesca Fagnani che terrà il suo monologo dopo le 23. Ospiti della seconda serata Al Bano e Massimo Ranieri. Interverrà anche la pattinatrice Francesca Lollobrigida. Dopo mezzanotte è previsto l’intervento del comico Angelo Duro. I Black Eyed Peas sono i superospiti di questa sera, all’Ariston anche Francesco Arca per presentare la sua nuova fiction. Esterni all’Ariston: Nek e Renga sul Suzuki stage e Fedez sulla nave.

Ore 20,45. La seconda serata del festival di Sanremo si apre con Gianni Morandi che entra con una scopa in mano. «Mi dà sicurezza tenerla con me. Non si sa mai, qualunque cosa succeda. E poi c’è ancora qualche petalo», ha ironizzato il cantante riferendosi alla devastazione del palco di ieri ad opera di Blanco. «Tutto succede su questo palco. E arriva a casa, quindi va coccolato, tenuto pulito», ha detto ancora Morandi prima di intonare Grazie dei Fiori, primo brano a vincere 73 anni fa al Festival.

Sanremo, la seconda serata Le immagini della seconda serata del Festival Ansa

La presentazione

Seconda serata mercoledì 8 febbraio per il 73° Festival di Sanremo dopo il successo di ascolti della prima puntata, seguita da 10 milioni e 757 mila telespettatori, pari al 62.4% di share. Saliranno sul palco dell’Ariston i restanti 14 «big» che non si sono esibiti ieri. I nostri lettori possono partecipare al sondaggio sulle canzoni, visibile in fondo a questo articolo e in tutti i prossimi servizi su Sanremo. Alla fine del Festival proclameremo il vincitore della «palma d’oro virtuale».

Francesca Fagnani

(Foto di Ansa) La conferenza stampa

(Foto di Ansa) Stefano Coletta e Amadeus in conferenza stampa

(Foto di Ansa)

I cantanti in gara della seconda serata

Ad aprire le danze sarà Will con «Stupido», si alterneranno poi veterani della musica italiana a giovani alla prima partecipazione. I Modà canteranno «Lasciami», seguiti da Sethu con «cause perse»; sarà poi la volta degli Articolo 31 con il brano «Un bel viaggio» e di Lazza che canterà «Cenere». Atteso il ritorno a Sanremo di Giorgia che si esibirà con «Parole dette male», il duo ormai corroborato di Colapesce Dimartino con «Splash» e l’esordio di Shari con il brano «Egoista». Sarà poi il turno di Madame che canterà «Il bene nel male», Levante con «Vivo» e Tananai con «Tango». Ultimi tre artisti in gara saranno Rosa Chemical con il brano «Made in Italy», LDA con «Se poi domani» e infine, a chiudere la carrellata di artisti, il ritorno sul palco di Paola & Chiara che canteranno «Furore».

Gli ospiti della seconda serata