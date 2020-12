Santa Lucia, alle 21 su Bergamo Tv

il reading con Boni: segui la diretta Sabato 12 dicembre alle 21 il reading letterario e musicale «Cara Santa Lucia…». In diretta su Bergamo Tv e sul nostro sito.

Un reading letterario e musicale, a scopo benefico, un regalo di musica e parole pensato per i «grandi». Da nove anni «Cara Santa Lucia…» accompagna il dicembre dei bergamaschi, ma quest’anno non può tenersi dal vivo nella chiesa di San Leonardo che ha ospitato le passate edizioni, così tutto si trasferisce su Bergamo Tv, questa sera alle 21, anche in diretta sul nostro sito. Il popolare attore Alessio Boni, apprezzato interprete di fiction televisive, cinema e teatro, presterà la sua voce agli inediti creati appositamente per l’occasione da poeti e scrittori italiani. In studio il conduttore Max Pavan insieme con l’ideatore della manifestazione, Alessandro Bottelli.

