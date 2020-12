«Cara Santa Lucia...» con la voce di Boni in tv

Alessio Boni sarà l’interprete che darà voce alla nona edizione del reading-concerto «Cara Santa Lucia…», in onda domani sera, alle ore 21, dagli studi televisivi di Bergamo Tv. Il popolare attore bergamasco non ha mai dimenticato il legame con la Santa più amata, protagonista anche della sua infanzia, e con i suoi interventi darà espressione alle prose inedite scritte appositamente per l’occasione da autori pluripremiati quali Marco Balzano, Giorgio Fontana, Marco Missiroli e Laura Pariani.

Com’è nata la sua partecipazione a «Cara Santa Lucia…»?

«Mi era già stato chiesto di partecipare, ma non sono mai riuscito perché il mese di dicembre è il periodo più caldo per il teatro e di solito sono in tournée. Sono felice di esserci quest’anno e di interpretare questi scritti di grandissima qualità. Viviamo sempre fagocitati nel mondo fra impegni e responsabilità, è bello tornare ai ricordi dell’infanzia».